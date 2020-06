Massara "conferma" Ibra: "Non esiste una squadra senza di lui"

"Non può esistere nessuna squadra senza Ibrahimovic, è fenomenale". Così Frederick Massara spera di trattenere lo svedese al Milan anche la prossima stagione. Il rinnovo è lontano, ma il ds rossonero apre la porta: "E' un giocatore importantissimo, è un campione, ha voluto aiutare il Milan in un momento difficile, valuteremo anche insieme a lui in base alla sua voglia di proseguire".