Tensioni tra Conceiçao e alcuni giocatori, il Milan gli conferma la fiducia

Le voci della mattina, accolte anche con un certo stupore, parlavano di un futuro non così certo, anzi, decisamente in bilico. Abbastanza per consigliare al Milan un intervento deciso: Sergio Conceiçao non è in discussione. Il club ha massima fiducia in lui. Non sarà, insomma, il derby, anche in caso di risultato negativo, l'ultima gara del portoghese sulla panchina rossonera. La rivoluzione che sta scuotendo casa Milan in queste ore, quindi, non comprende l'allenatore. Il che, tradotto, significa che la batosta di Zagabria ha fatto certamente male, ma non ha spinto il club a decisioni drastiche sulla guida tecnica.