Milan, offerta shock del Como per Theo Hernandez: no del giocatore

Il Como, di proprietà dei fratelli indonesiani Robert e Michael Hartono cui Forbes attribuisce un patrimonio 50,3 miliardi di dollari, è uno dei club più scatenati in questa sessione di calciomercato: Diao, Dele Alli, Caqueret, Butez e Alex Valle i colpi messi a segno finora. Ma ha anche tentato un colpo clamoroso: ha bussato alla porta del Milan per Theo Hernandez. Quaranta milioni di euro la cifra shock messa sul piatto dai lariani alla società rossonera per il terzino francese vice campione del mondo. Il procuratore del giocatore Manuel Garcia Quillon ha anche incontrato i dirigenti del Como ma Theo ha chiuso subito all'ipotesi di un addio al Milan per trasferirsi alla corte di Cesc Fabregas.