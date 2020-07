Milan, Maldini non si tira indietro: "Rangnick? Direi ancora le frasi di febbraio"

MOMENTO DELICATO

Il Milan in campo è alla caccia di un posto in Europa nella prossima stagione, mentre fuori dal rettangolo di gioco si parla sempre del futuro societario. L'arrivo di Rangnick in un ruolo tutto nuovo di allenatore, direttore tecnico e non solo, toglierebbe spazio all'attuale dt Paolo Maldini: "Voglio evitare questi discorsi per chiudere la stagione nella maniera migliore - ha commentato prima di Napoli-Milan lo stesso Maldini -. Se anche la società mi avesse avvisato dei piani futuri, non lo direi. Dobbiamo dare stabilità alla squadra che con il lavoro di Pioli sta avendo ottimi risultati".

Sullo stesso Rangnick, Paolo Maldini a febbraio aveva commentato non senza una vena di polemica le frasi del manager tedesco: "E' una frase che ripeterei, ma non era contro la persona. Avevo commentato una modalità di dire le cose, non me l'ero presa con lui direttamente".

Il Milan nel 2020 sta avendo buoni risultati e in classifica paga il pessimo inizio di stagione: "Sapevo che questa squadra era destinata a sbocciare e sono molto orgoglioso. Tanti nuovi giocatori hanno fatto bene come Rebic, Ibra, Bennacer, ma anche Kessie è diventato un giocatore completo e nel centrocampo a due mi ha sorpreso davvero tanto".

Per questo Paolo Maldini è convinto che qualunque sarà il futuro della squadra rossonera, la base da cui ripartire è già presente: "Chi sarà qui in futuro lo deciderà chi ci sarà, magari altri o magari io stesso. Abbiamo un sacco di giocatori giovani e abbiamo spinto molto per prendere due ragazzi esperti come Ibra e Kjaer per farli crescere. Anch'io senza Baresi e Tassotti non avrei fatto quello che ho fatto, mi sentivo sicuro con loro. La maglia del Milan pesa e la storia è difficile da portare per i giovani che non sono abituati a farlo".