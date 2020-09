Milan, Maldini accoglie Diaz: "Può fare la differenza"

LE PAROLE DI MALDINI

Nel giorno del sorteggio dei calendari di Serie A, Paolo Maldini ha commentato l'inizio apparentemente soft dei rossoneri ("Mi ricordo bene la sconfitta casalinga col Bologna alla prima giornata qualche anno fa...") e ha parlato anche di mercato, accogliendo il nuovo arrivo in casa Milan, Brahim Diaz: "Un giocatore che può fare la differenza".

"Il mercato è partito ieri ma noi ci eravamo portati avanti - ha detto il direttore dell'area tecnica dei rossoneri - Il rinnovo di Ibra era la priorità, per le altre operazioni siamo stati pronti a cogliere le occasioni". E una di questa è Brahim Diaz, che oggi è sbarcato in città: "È un giocatore che svaria sul fronte offensivo in tutte le tre posizioni dietro la punta e ed è un giocatore che può fare la differenza".

"Ibra? La sua importanza non dipende solo da quello che fa in campo, è un campione e sempre lo sarà. Sappiamo che ha 38 anni, ma io ho vinto la mia ultima Champions a 39 anni... Ognuno invecchia alla propria maniera".

Poi si passa al calendario e agli obiettivi per la nuova stagione: "Inizio soft? Mi ricordo bene la sconfitta casalinga col Bologna alla prima giornata qualche anno fa, nessuna gara è semplice, speriamo di fare meglio. La qualificazione in Champions deve essere il nostro obiettivo, la proprietà ha fatto degli sforzi per migliorare la nostra classifica, vogliamo entrare nelle prime 4 e se ce la facciamo dalla prossima stagione possono cambiare molte cose. Inter e Roma nelle prime sei giornate? Giochiamo anche i preliminari di Europa League il 17 e loro avranno già diverse partite di campionato, noi solo amichevoli, ma speriamo di entrare in forma in fretta. Il derby? Il gap con l'Inter sembrava aumentato, vedremo come andrà questa stagione".

In chiusura un'altra battuta sul mercato: "La linea che abbiamo tracciato è chiara: Sappiamo bene che non esiste un modello di squadra che ha avuto successo solo con i giovani, cerchiamo il giusto mix. Abbiamo indicazioni economiche, il monte ingaggi è sceso negli ultimi due anni, ora ci vogliono risultati all'altezza del nostro nome".

