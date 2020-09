Serie A: la Juve inizia con la Samp, sfida con l'Inter alla penultima

CALENDARIO SERIE A

È stato stilato il calendario della Serie A 2020/21 e Andrea Pirlo farà il suo debutto alla guida della Juventus contro la Sampdoria. Il Napoli giocherà a Parma, mentre il Milan di Pioli ospiterà il Bologna. Avvio in salita per i bianconeri con Roma e Napoli alla seconda e alla terza giornata. Alla quarta, 18 ottobre dopo la sosta per le nazionali, il derby di Milano Inter-Milan. Chiusura con il botto con il derby d'Italia in calendario alla penultima giornata, mentre all'ultima il Milan sfiderà l'Atalanta. Serie A, il calendario 2020/2021 Lega Serie A

LA PRIMA GIORNATA

Udinese-Spezia

Fiorentina-Torino

Genoa-Crotone

Sassuolo-Cagliari

Milan-Bologna

Parma-Napoli

Verona-Roma

Juventus-Sampdoria

Benevento-Inter

Lazio-Atalanta

Avvio diffiicile per i campioni d'Italia della Juve che dopo la Sampdoria sfideranno subito Roma e Napoli. Alla settima il confronto con la Lazio, mentre il derby contro il Torino sarà alla decima. Finale complicato contro Milan alla sedicesima e Inter alla penultima prima di chiudere contro il Bologna.

Il derby della Madonnina di Milano sarà il 18 ottobre alla quarta giornata, mentre Lazio e Roma si sfideranno alla 18.esima prevista per il 17 gennaio 2021. Si giocherà infine alla sesta giornata, il 1 novembre, il Derby della Lanterna tra Sampdoria e Genoa, con la prima in casa dei blucerchiati. La gara di ritorno è in programma il 3 marzo in casa del Genoa.