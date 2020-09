Milan, Brahim Diaz è arrivato: "Sono molto contento, pronto per questa sfida"

IL NUOVO ACQUISTO

Brahim Diaz è arrivato a Malpensa. Il nuovo acquisto del Milan, in arrivo dal Real Madrid con la formula del prestito secco, ha raggiunto il capoluogo lombardo nella tarda mattinata e ha rilasciato le sue prime dichiarazione da rossonero: "Sono molto contento, il Milan è un grande club - ha detto il centrocampista spagnolo - Sono pronto per questa sfida, forza Milan sempre!".

Il programma prevede che il giocatore si sottoponga al tampone per il coronavirus, se il test dovesse dare esito negativo potrebbe poi svolgere le visite mediche di rito e mettere la firma sul contratto. Per accelerare i tempi del suo arrivo, Milan e Real si sono accordati sulla formula del prestito secco, ma tra le due società esiste un'intesa verbale che prevede un canale preferenziale per i rossoneri nel caso volessero acquistare il classe 1999 a titolo definitivo.