Alvini: "Inizio inaspettato, ma obiettivo Frosinone è la salvezza"

"Il nostro è stato un inizio inaspettato fino a oggi, ma questo deve essere un percorso da percorrere e non può essere solo un inizio. C'è da proseguire su quanto abbiamo iniziato a fare". Così l'allenatore del Frosinone, Massimiliano Alvini, a margine della vittoria della Panchina d'Oro 2025-2026. Il tecnico dei giallazzurri è stato premiato dopo l'ottima stagione in Serie B dello scorso anno. Protagonista fin qui di un ottimo inizio di stagione anche in massima serie, Alvini ha invitato l'ambiente a volare basso. "Al momento se pensiamo a una cosa più alta del nostro obiettivo facciamo un esercizio sbagliato. Il nostro obiettivo primario - ha ribadito - è quello di salvarci, una volta raggiunto quello hai la possibilità di strutturarti ancora meglio per poi tracciare una strada più importante. Ma oggi fare discorsi diversi oltre l'obiettivo della salvezza è dannoso".