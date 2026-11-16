Fifa: il francese Diallo candidato alla presidenza, in corsa contro Infantino

Nato a Saint-Nazaire il 2 agosto 1963 e laureato in giurisprudenza con un diploma a Sciences Po Paris, il 63enne dirigente sportivo francese Philippe Diallo - dopo una breve parentesi giovanile nel settore giovanile del Nantes - ha costruito una solida e longeva carriera nei vertici istituzionali del calcio nazionale e internazionale. Il suo percorso vanta una lunghissima esperienza alla guida dell'Ucpf (l'organizzazione dei club professionistici francesi) dal 1992 al 2021, la presenza nel consiglio direttivo della LFP tra il 2009 e il 2021 e l'ingresso negli organi di giustizia FIFA a partire dal 2003 all'interno della Camera di risoluzione delle controversie. Dopo essere entrato nel Comitato Esecutivo della Federcalcio francese nel marzo 2021 in veste di tesoriere e vicepresidente delegato, Diallo ha assunto la presidenza della FFF nel giugno 2023 in seguito alle dimissioni di Noël Le Graët, venendo confermato ufficialmente nello stesso mese e rieletto nel dicembre 2024 per un mandato quadriennale, mentre nel 2023 ha fatto il suo ingresso anche nel Comitato Esecutivo UEFA.