Fifa: il francese Diallo candidato alla presidenza, in corsa contro Infantino

16 Nov 2026 - 17:07
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L'Uefa ha scelto il suo candidato alla presidenza Fifa. E' il francese Philippe Diallo, già n.1 della federcalcio francese (Fff), l'uomo individuato per le elezioni in programma a marzo del prossimo anno: la decisione è arrivata al termine di un comitato esecutivo che ha promesso "all'unanimità il pieno sostegno" a Diallo. Mercoledì scadono i termini per presentare le candidature, e dopo il no di Arsene Wenger l'Uefa ha trovato nel dirigente francese l'uomo da opporre all'attuale presidente, Gianni Infantino, quest'ultimo in corsa per il suo quarto mandato.

Diallo ha accettato l'invito e la sua candidatura sarà formalmente ratificata dal Comitato Esecutivo della federcalcio francese nella riunione di domani.

Diallo vanta una lunga esperienza nei diversi ambiti del calcio. In passato ha guidato l'organizzazione che rappresenta i club professionistici francesi, ha fatto parte del consiglio direttivo della Lega professionistica francese e ha lavorato negli organi della Fifa competenti per la risoluzione delle controversie. Nel 2023 è diventato presidente della Federcalcio francese e membro del Comitato esecutivo dell'Uefa.

Alla luce delle forti preoccupazioni per la direzione intrapresa dalla Fifa, le federazioni europee hanno chiesto un rinnovato spirito di unità e fiducia all'interno della comunità calcistica mondiale. Hanno inoltre sollecitato una Fifa che metta al centro della propria missione lo sviluppo del calcio in tutte le regioni del mondo, rispetti i più elevati standard di governance e lavori in stretta collaborazione con le federazioni affiliate, le confederazioni e tutte le componenti del movimento calcistico. Le associazioni hanno espresso piena fiducia in Diallo, ritenendolo in grado di assicurare la leadership necessaria per raggiungere questi obiettivi.

Il presidente della Federcalcio francese ha accettato l'invito a candidarsi. La sua candidatura dovrà essere ratificata formalmente dal Comitato esecutivo della FFF nel corso della riunione in programma domani.

Chi è Philippe Diallo

 Nato a Saint-Nazaire il 2 agosto 1963 e laureato in giurisprudenza con un diploma a Sciences Po Paris, il 63enne dirigente sportivo francese Philippe Diallo - dopo una breve parentesi giovanile nel settore giovanile del Nantes - ha costruito una solida e longeva carriera nei vertici istituzionali del calcio nazionale e internazionale. Il suo percorso vanta una lunghissima esperienza alla guida dell'Ucpf (l'organizzazione dei club professionistici francesi) dal 1992 al 2021, la presenza nel consiglio direttivo della LFP tra il 2009 e il 2021 e l'ingresso negli organi di giustizia FIFA a partire dal 2003 all'interno della Camera di risoluzione delle controversie. Dopo essere entrato nel Comitato Esecutivo della Federcalcio francese nel marzo 2021 in veste di tesoriere e vicepresidente delegato, Diallo ha assunto la presidenza della FFF nel giugno 2023 in seguito alle dimissioni di Noël Le Graët, venendo confermato ufficialmente nello stesso mese e rieletto nel dicembre 2024 per un mandato quadriennale, mentre nel 2023 ha fatto il suo ingresso anche nel Comitato Esecutivo UEFA.

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