Milan, Camarda ai margini: 119 minuti in stagione e l'ipotesi prestito a gennaio
Dopo la promessa di un maggiore impiego, appena 28 minuti in sei giornate di campionato. Diversi i club di Serie A e B interessati all'attaccante rossonero
"Camarda giocherà più minuti nelle prossime partite". Parole di Ruben Amorim, alla vigilia di Sassuolo-Milan dell'11 ottobre. Una promessa che, finora, ha trovato poche conferme sul campo. Il giovane attaccante rossonero continua a trovare poco spazio nelle rotazioni del tecnico portoghese e il suo futuro potrebbe essere lontano da Milanello già a gennaio. L'ipotesi del prestito prende sempre più corpo, con l'obiettivo di permettere al classe 2008 di trovare quella crescita e quella continuità che al Milan, almeno per il momento, non sembra esserci.
Il minutaggio
I numeri fotografano il momento del talento rossonero. Dopo le rassicurazioni di Amorim, nelle successive sei giornate di campionato Camarda ha raccolto appena 28 minuti: uno contro l'Udinese e 27 nella sfida con il Bologna. Contro Sassuolo, Atalanta, Inter e Genoa è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti. Un impiego decisamente ridotto rispetto alle aspettative e soprattutto rispetto a quanto lasciavano intendere le dichiarazioni dell'allenatore. Anche in Europa League il quadro non è molto diverso. Camarda ha avuto un'occasione importante contro il Salisburgo, partendo titolare e giocando un'ora circa, ma è rimasto in panchina nella successiva trasferta di Bournemouth. Contro il Ferencváros è arrivato un nuovo spezzone nel finale, subentrando al posto di Davide Bartesaghi. Le occasioni, insomma, sono arrivate con il contagocce e non hanno modificato le gerarchie offensive.
In estate Amorim aveva voluto trattenere Camarda, individuandolo come alternativa a Gonçalo Ramos e rinunciando così alla possibilità di lasciarlo partire nuovamente in prestito. L'idea era quella di farlo crescere quotidianamente a contatto con la prima squadra, concedendogli progressivamente spazio. Nella realtà, però, Ramos si è rivelato un punto fermo dell'attacco rossonero. Il portoghese è stato utilizzato con grande continuità e anche quando sono arrivate le difficoltà, Amorim ha preferito affidarsi ad altre soluzioni. Emblematico il caso della trasferta di Bournemouth, quando, con il portoghese indisponibile, il tecnico ha preferito modificare il modulo iniziale e ha schierato Cisse anziché Camarda. Una scelta che alimenta inevitabilmente i dubbi sul reale ruolo di Camarda nelle gerarchie offensive di Amorim.
Le possibili destinazioni
Il punto focale sarà evitare che il futuro di Camarda venga condizionato dalle poche occasioni a disposizione. Il classe 2008 ha bisogno di minuti e anche della possibilità di sbagliare. Per questo il Milan starebbe valutando una nuova sistemazione in prestito fino a giugno. L'orizzonte più concreto sembra essere la Serie B, dove l'attaccante potrebbe trovare maggiore spazio e misurarsi con il calcio dei grandi con più continuità. La scorsa estate era stato vicino alla Sampdoria, il cui interesse resta da monitorare. Mentre tra le società che hanno chiesto informazioni figurano Frosinone, Monza, Pisa e Catanzaro, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. Resta comunque aperta la possibilità di una permanenza in Serie A, magari in una realtà come il Lecce, dove Camarda ha già passato una stagione. Da non escludere, infine, una soluzione all'estero, che gli permetterebbe di proseguire il proprio percorso di crescita anche in un contesto internazionale.
L'obiettivo ovviamente è individuare la piazza giusta per rilanciare la crescita del ragazzo e preparare il ritorno a Milano con vista sulla prima squadra. Dopo aver bruciato le tappe, per Camarda è arrivato il momento di trovare spazio, magari facendo anche un passo indietro in termini di categoria. Il prestito di gennaio potrebbe rappresentare il passaggio necessario per non frenare la crescita di uno dei wonderkid più promettenti del vivaio rossonero.