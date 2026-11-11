Milan, Camarda ai margini: 119 minuti in stagione e l'ipotesi prestito a gennaio

I numeri fotografano il momento del talento rossonero. Dopo le rassicurazioni di Amorim, nelle successive sei giornate di campionato Camarda ha raccolto appena 28 minuti: uno contro l'Udinese e 27 nella sfida con il Bologna. Contro Sassuolo, Atalanta, Inter e Genoa è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti. Un impiego decisamente ridotto rispetto alle aspettative e soprattutto rispetto a quanto lasciavano intendere le dichiarazioni dell'allenatore. Anche in Europa League il quadro non è molto diverso. Camarda ha avuto un'occasione importante contro il Salisburgo, partendo titolare e giocando un'ora circa, ma è rimasto in panchina nella successiva trasferta di Bournemouth. Contro il Ferencváros è arrivato un nuovo spezzone nel finale, subentrando al posto di Davide Bartesaghi. Le occasioni, insomma, sono arrivate con il contagocce e non hanno modificato le gerarchie offensive.