A Rossettini Panchina d'Oro Serie A Women: "Un onore"

Prima lo scudetto, poi la Coppa Italia alla guida della Roma. È Luca Rossettini il vincitore della Panchina d'Oro della Serie A Women per la stagione 2025-26. Rossettini, che ha chiuso con due trofei la sua prima stagione alla guida di un club femminile, succede a Max Canzi (Juventus), vincitore della Panchina d'Oro 2024-25. A premiarlo, assieme alla presidente della Serie A Women Federica Cappelletti, è stato il presidente del Settore Tecnico Mario Beretta, che è stato allenatore di Rossettini ai tempi del Siena. "E' un onore ricevere questo premio davanti a mister Mario Beretta, che è stato parte della mia carriera da calciatore, e Renzo Ulivieri, che ha creduto in me come giovane facendomi esordire in Serie C - le sue parole -. Ringrazio per la stima i colleghi e le colleghe, la mia famiglia che ha dovuto sopportare un'annata lontano da casa, il club e le ragazze, in una stagione di ripartenza in cui le premesse non erano quelle che si sono rivelate a fine stagione. Quando sono arrivato a Roma, il club mi ha accolto con la maglia di un mio compagno e in questo luogo vedo tante facce che con me otto anni fa gli hanno dato l'ultimo saluto: per questo ci tenevo a condividere un momento di ricordo per Davide Astori, che farò ogni volta che ne avrò occasione".