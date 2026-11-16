A Rossettini Panchina d'Oro Serie A Women: "Un onore"

Prima lo scudetto, poi la Coppa Italia alla guida della Roma. È Luca Rossettini il vincitore della Panchina d'Oro della Serie A Women per la stagione 2025-26. Rossettini, che ha chiuso con due trofei la sua prima stagione alla guida di un club femminile, succede a Max Canzi (Juventus), vincitore della Panchina d'Oro 2024-25. A premiarlo, assieme alla presidente della Serie A Women Federica Cappelletti, è stato il presidente del Settore Tecnico Mario Beretta, che è stato allenatore di Rossettini ai tempi del Siena. "E' un onore ricevere questo premio davanti a mister Mario Beretta, che è stato parte della mia carriera da calciatore, e Renzo Ulivieri, che ha creduto in me come giovane facendomi esordire in Serie C - le sue parole -. Ringrazio per la stima i colleghi e le colleghe, la mia famiglia che ha dovuto sopportare un'annata lontano da casa, il club e le ragazze, in una stagione di ripartenza in cui le premesse non erano quelle che si sono rivelate a fine stagione. Quando sono arrivato a Roma, il club mi ha accolto con la maglia di un mio compagno e in questo luogo vedo tante facce che con me otto anni fa gli hanno dato l'ultimo saluto: per questo ci tenevo a condividere un momento di ricordo per Davide Astori, che farò ogni volta che ne avrò occasione".
"Complimenti a Luca Rossettini, che al suo primo anno alla guida di una squadra femminile ha saputo conquistare due trofei - ha sottolineato la presidente della Serie A Women, Federica Cappelletti -. Grande merito al suo lavoro, a quello del suo staff e a quello delle calciatrici. Per quello che ha dimostrato con il lavoro sul campo e per i valori espressi in tutte le sue dichiarazioni pubbliche, mi auguro di rivederlo presto su una panchina". Rossettini succede quindi a Canzi e diventa il terzo allenatore della Roma diverso a vincere la Panchina d'Oro, dopo Betty Bavagnoli (attuale Head of Women's Football giallorossa) nella stagione 2018-19 e Alessandro Spugna, che aveva ricevuto il premio nel 2022-23 e nel 2023-24. A completare il podio sono stati Gianpiero Piovani (Inter, 2° posto) e David Sassarini (Napoli Women, 3° posto).