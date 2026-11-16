A Rossettini Panchina d'Oro Serie A Women: "Un onore"

16 Nov 2026 - 16:21
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Prima lo scudetto, poi la Coppa Italia alla guida della Roma. È Luca Rossettini il vincitore della Panchina d'Oro della Serie A Women per la stagione 2025-26. Rossettini, che ha chiuso con due trofei la sua prima stagione alla guida di un club femminile, succede a Max Canzi (Juventus), vincitore della Panchina d'Oro 2024-25. A premiarlo, assieme alla presidente della Serie A Women Federica Cappelletti, è stato il presidente del Settore Tecnico Mario Beretta, che è stato allenatore di Rossettini ai tempi del Siena. "E' un onore ricevere questo premio davanti a mister Mario Beretta, che è stato parte della mia carriera da calciatore, e Renzo Ulivieri, che ha creduto in me come giovane facendomi esordire in Serie C - le sue parole -. Ringrazio per la stima i colleghi e le colleghe, la mia famiglia che ha dovuto sopportare un'annata lontano da casa, il club e le ragazze, in una stagione di ripartenza in cui le premesse non erano quelle che si sono rivelate a fine stagione. Quando sono arrivato a Roma, il club mi ha accolto con la maglia di un mio compagno e in questo luogo vedo tante facce che con me otto anni fa gli hanno dato l'ultimo saluto: per questo ci tenevo a condividere un momento di ricordo per Davide Astori, che farò ogni volta che ne avrò occasione".

"Complimenti a Luca Rossettini, che al suo primo anno alla guida di una squadra femminile ha saputo conquistare due trofei - ha sottolineato la presidente della Serie A Women, Federica Cappelletti -. Grande merito al suo lavoro, a quello del suo staff e a quello delle calciatrici. Per quello che ha dimostrato con il lavoro sul campo e per i valori espressi in tutte le sue dichiarazioni pubbliche, mi auguro di rivederlo presto su una panchina". Rossettini succede quindi a Canzi e diventa il terzo allenatore della Roma diverso a vincere la Panchina d'Oro, dopo Betty Bavagnoli (attuale Head of Women's Football giallorossa) nella stagione 2018-19 e Alessandro Spugna, che aveva ricevuto il premio nel 2022-23 e nel 2023-24. A completare il podio sono stati Gianpiero Piovani (Inter, 2° posto) e David Sassarini (Napoli Women, 3° posto).

Ultimi video

02:15
DICH BALDINI VIGILIA BELGIO-ITALIA UNDER21 15/11 DICH

Under 21 alla prova Belgio, Baldini dà la formazione: "Mi sento fortunato"

01:48
Figc, Galliani lancia la sfida a Malagò

Figc, Galliani lancia la sfida a Malagò

01:27
Ronaldinho, da Ravenna a New York: che show!

Ronaldinho, da Ravenna a New York: che show!

04:30
DICH MALAGO' SU NAZIONALE DICH

Malagò sulla Nazionale: "Dobbiamo imparare dalle sconfitte. Fa parte di un percorso"

01:28
La doppio faccia del Milan di Ruben Amorim

La doppio faccia del Milan di Ruben Amorim

02:26
DICH MALAGO' SU FABREGAS E MANCINI DICH

Malagò: "Serie A più bella grazie a Fabregas. Mancini? Il voto è buono"

01:38
Juve ancora in ansia, Yildiz solo nel 2027

Juve ancora in ansia, Yildiz solo nel 2027

01:31
Hojlund furore nazionale, e al Napoli?

Hojlund furore nazionale, e al Napoli?

04:31
DICH ALVINI DA PANCHINA D'ORO DICH

Alvini: "Vincere questo premio è bellissimo. Grazie al Frosinone per la visione"

04:34
DICH CHIVU DA PANCHINA D'ORO DICH

Chivu: "Paragone con Mou mi imbarazza. Scudetto? Non temo nessuno"

02:57
DICH DONNARUMMA POST BELGIO-ITALIA 15/11 DICH

Donnarumma: "Noi stanchi dopo la Francia, sapremo rialzarci"

02:43
DICH BARELLA POST BELGIO-ITALIA 15/11 DICH

Barella: "Siamo sulla strada giusta"

01:23
DICH KAYODE POST BELGIO-ITALIA 15/11 DICH

"Kayode: "Ci meritavamo di chiudere in modo diverso"

01:11
DICH MANCINI POST BELGIO-ITALIA 15/11 DICH

Mancini:""Ci fa male ma certe sconfitte sono fatte anche per migliorare"

02:49
MCH RONALDINHO DAY 15/11 MCH

In 3 minuti la giornata da re di Ronaldinho a Ravenna

02:15
DICH BALDINI VIGILIA BELGIO-ITALIA UNDER21 15/11 DICH

Under 21 alla prova Belgio, Baldini dà la formazione: "Mi sento fortunato"

I più visti di Calcio

La magia è tornata: Ravenna impazzisce per Dinho e lui fa l’inchino alla Curva LE FOTO

DICH MANCINI ONE-TO-ONE 14/11 DICH

Mancini: "Dobbiamo giocare per vincere, questo vogliamo. Dobbiamo fare quello che abbiamo provato in allenamento""

DICH MANCINI POST BELGIO-ITALIA 15/11 DICH

Mancini:""Ci fa male ma certe sconfitte sono fatte anche per migliorare"

ONE TO ONE MANCINI POST ITA-FRA 12/11 DICH

Mancini: "Dopo la distrazione del gol preso abbiamo giocato bene. Il rigorista era Pio"

La carica di Cardinale: "Milan, non venderò!"

La carica di Cardinale: "Milan, non venderò!"

Inter, Space dal chill al debutto con Aura

Inter, Space dal chill al debutto con Aura

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:07
Fifa: il francese Diallo candidato alla presidenza, in corsa contro Infantino
16:21
A Rossettini Panchina d'Oro Serie A Women: "Un onore"
16:12
Alvini: "Inizio inaspettato, ma obiettivo Frosinone è la salvezza"
Vinicius
15:49
Vinicius ammette: "Mi sono allenato di meno rispetto agli anni precedenti"
15:33
Panchina d'oro, Moratti: "Ritenevamo giusto premiare gli allenatori"