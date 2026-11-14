Cardinale: "Ho il piano per prendere i migliori giocatori al mondo. E non venderò mai il Milan"

"Voglio fornire al Milan la potenza finanziaria necessaria per competere sul mercato dei trasferimenti per assicurarsi i migliori giocatori al mondo". Così Gerry Cardinale ha spiegato la fondazione della Milan Sports & Entertainment, la nuova holding con cui gestirà tutti gli affari relativi al Milan. Lo scopo naturalmente, è aumentare i ricavi per il mercato e non solo, sfidando le big della Premier League.
"Non venderò mai il Milan. Mai. E questo è un progetto per farlo tornare a vincere. Non sono disposto a tollerare che per riuscirci ci voglia molto tempo - ha aggiunto Cardinale con determinazione alla Gazzetta dello Sport -. Il mio obiettivo è conquistare scudetti con continuità e naturalmente tornare in Champions".
Priorità quindi al campo: fare delle tournée estive per incassare milioni non sarà più uno degli obiettivi. "Deciderà Amorim, se le faremo andremo solo negli Usa. Deciderà l'allenatore in base a quello che sarà meglio per la squadra: giocare amichevoli all’estero deve essere un valore aggiunto per il gruppo, non far guadagnare un paio di milioni al club. Quei due milioni non saranno più il nostro obiettivo come succedeva con la vecchia gestione. Sotto questa proprietà non accadrà più".
L'ultima battuta è sul progetto relativo alla NBA Europe: "Partirà comunque, anche se non ci sarà un accordo con l'Eurolega - ha concluso Cardinale -. Magari a fine anno o nei primi mesi del 2027 sarà annunciato il primo gruppo di nuove franchigie per l’Europa. Vedremo quando accadrà... A San Donato abbiamo il terreno di nostra proprietà e se mi verrà concessa la franchigia per Milano, potrò cominciare i lavori piuttosto rapidamente perché abbiamo già l’autorizzazione urbanistica per un’arena da 20.000 posti".