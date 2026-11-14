Cardinale: "Ho il piano per prendere i migliori giocatori al mondo. E non venderò mai il Milan"

L'ultima battuta è sul progetto relativo alla NBA Europe: "Partirà comunque, anche se non ci sarà un accordo con l'Eurolega - ha concluso Cardinale -. Magari a fine anno o nei primi mesi del 2027 sarà annunciato il primo gruppo di nuove franchigie per l’Europa. Vedremo quando accadrà... A San Donato abbiamo il terreno di nostra proprietà e se mi verrà concessa la franchigia per Milano, potrò cominciare i lavori piuttosto rapidamente perché abbiamo già l’autorizzazione urbanistica per un’arena da 20.000 posti".