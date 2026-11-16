Vinicius ammette: "Mi sono allenato di meno rispetto agli anni precedenti"

"Non credo di essermi preparato al meglio dopo i Mondiali". Lo ha detto Vinicius jr, che ha spiegato in conferenza stampa il motivo di un avvio di stagione complicato. "L'impatto dell'eliminazione è stato molto forte per tutti i brasiliani - ha aggiunto l'attaccante del Real Madrid -. Ho usato le vacanze per riposarmi, staccare la spina e passare più tempo con la mia famiglia. Alla fine mi sono allenato meno rispetto agli anni precedenti. Anche le voci sul mio futuro hanno influenzato il mio lavoro".