Vinicius ammette: "Mi sono allenato di meno rispetto agli anni precedenti"

16 Nov 2026 - 15:49
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Vinicius © Getty Images

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"Non credo di essermi preparato al meglio dopo i Mondiali". Lo ha detto Vinicius jr, che ha spiegato in conferenza stampa il motivo di un avvio di stagione complicato. "L'impatto dell'eliminazione è stato molto forte per tutti i brasiliani - ha aggiunto l'attaccante del Real Madrid -. Ho usato le vacanze per riposarmi, staccare la spina e passare più tempo con la mia famiglia. Alla fine mi sono allenato meno rispetto agli anni precedenti. Anche le voci sul mio futuro hanno influenzato il mio lavoro".

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