U21,"Baldini dà la formazione anti-Belgio

Tra i titolari ci sarà anche Emanuele Lulli della Roma, che Baldini aveva già elogiato nei giorni scorsi ("si è integrato subito con noi, come se avesse sempre fatto parte del gruppo"). "È stato un inizio di stagione molto positivo a livello personale - ha raccontato l'esterno rispondendo alle domande dei giornalisti -. Ho provato grandissime emozioni, sono felice di quanto sto facendo ma devo rimanere con i piedi per terra. Devo certamente ringraziare Gasperini per la fiducia che mi ha dato, e poi ovviamente i meriti vanno divisi con la squadra e con la mia famiglia. Sono onorato e grato di far parte anche di questo gruppo dell'Under 21, in cui sono stato accolto in maniera eccezionale. Domani affronteremo una squadra molto forte, sono sicuro che sarà una bella partita". Il giallorosso ha poi parlato delle somiglianze tra il gioco della Roma e quello degli Azzurrini: "Ci sono molte cose in comune, dalla grande riaggressione all'uomo contro uomo in fase difensiva, aspetti che rispecchiano le mie caratteristiche. Giocare in una linea a quattro è diverso dal fare l'esterno a tutta fascia, ma per la mia crescita è giusto sapermi adattare, provando a farlo nel miglior modo possibile".