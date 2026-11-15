U21,"Baldini dà la formazione anti-Belgio

Poi"elogia i suoi ragazzi: "Per me è un premio allenarli. Mi sento fortunato"

15 Nov 2026 - 21:15
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Prima è arrivata la qualificazione all'Europeo, poi l'amichevole vinta in Francia: per la Nazionale Under 21 gli ultimi 45 giorni sono stati ricchi di soddisfazioni. Dal gol di Cisse all'ultimo minuto in Armenia al roboante 6-2 di Pescara contro la Polonia, che ha regalato il pass per Albania e Serbia 2027 (il sorteggio è il 26 novembre a Belgrado), fino al 2-1 di venerdì a Laval, la squadra di Silvio Baldini ha allungato la sua striscia di vittorie consecutive. Ora sono 6, che diventano 8 contando anche i due successi di giugno con l'Under 21 'trasportata' Nazionale maggiore. Gli Azzurrini sono così a due partite dal record di vittorie consecutive dell'era Cesare Maldini, un primato che resiste dal 1992: l'anno del primo dei tre Europei vinti di fila dagli Azzurrini (altro record). Domani l'Italia proverà ad arrivare a quota 7, ma di fronte ci sarà un'altra grande squadra, il Belgio, che appena due giorni fa ha vinto 2-1 in Germania. "Stiamo bene e sono tutti a disposizione - ha detto Baldini nella conferenza stampa della vigilia -, mi auguro che anche domani riescano a giocare con l'intensità avuta in Francia. Sono convinto che solo la testa possa fermarli: se giocano tranquilli, avranno la forza di fare una partita di grande livello".

Come di consueto, il tecnico non ha nascosto la formazione. Rispetto alla Francia ci sono cinque cambi: Daffara tra i pali al posto di Palmisani, Lulli largo a destra invece di Mane, Faticanti regista per Amatucci, e Inacio e Cherubini dal primo minuto a supporto di Camarda, confermato al centro dell'attacco. "Abbiamo una certa identità di squadra, ho preferito cambiare ma non troppo - ha aggiunto Baldini -. Dico sempre ai ragazzi di mantenere costanza nel tempo nell'espressione del gioco. Sono stati fantastici fin qui, anche nella sconfitta in Polonia: mi aspetto che mantengano questa continuità, che siano una squadra propositiva, che voglia sempre vincere e non abbia paura di nessuno. Sono sicuro che questi giocatori, che reputo speciali, abbiano assorbito questo atteggiamento: essere qui per me è solo una gratificazione. Chi riceve un premio sono io: sono talmente bravi che mi fanno sentire fortunato".

Tra i titolari ci sarà anche Emanuele Lulli della Roma, che Baldini aveva già elogiato nei giorni scorsi ("si è integrato subito con noi, come se avesse sempre fatto parte del gruppo"). "È stato un inizio di stagione molto positivo a livello personale - ha raccontato l'esterno rispondendo alle domande dei giornalisti -. Ho provato grandissime emozioni, sono felice di quanto sto facendo ma devo rimanere con i piedi per terra. Devo certamente ringraziare Gasperini per la fiducia che mi ha dato, e poi ovviamente i meriti vanno divisi con la squadra e con la mia famiglia. Sono onorato e grato di far parte anche di questo gruppo dell'Under 21, in cui sono stato accolto in maniera eccezionale. Domani affronteremo una squadra molto forte, sono sicuro che sarà una bella partita". Il giallorosso ha poi parlato delle somiglianze tra il gioco della Roma e quello degli Azzurrini: "Ci sono molte cose in comune, dalla grande riaggressione all'uomo contro uomo in fase difensiva, aspetti che rispecchiano le mie caratteristiche. Giocare in una linea a quattro è diverso dal fare l'esterno a tutta fascia, ma per la mia crescita è giusto sapermi adattare, provando a farlo nel miglior modo possibile".

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