Milan Sports & Entertainment: ecco l'holding RedBird per gestire sport, infrastrutture e intrattenimento

La visione futura di Gerry Cardinale - Il fondatore di RedBird Capital, Gerry Cardinale, ha dichiarato in merito: “Negli ultimi 25 anni abbiamo lavorato al fianco dei rights holder nei settori dello sport e dei media per creare imprese innovative che hanno trasformato i rispettivi settori. Questa evoluzione si fonda su un profondo rispetto per il patrimonio di proprietà intellettuale alla base di queste realtà, su una partnership di lungo periodo con i titolari dei diritti e sull'ambizione di valorizzare appieno il potenziale di queste squadre e leghe, dentro e fuori dal campo. Milan Sports & Entertainment rappresenta il risultato di questo percorso e del lavoro portato avanti da quando, quattro anni fa, abbiamo investito per la prima volta in AC Milan. Diventare proprietari di un club ci ha fatto comprendere ancora più a fondo ciò che crea valore nel lungo periodo: vincere, essere al servizio dei tifosi e investire nelle comunità che danno significato a queste istituzioni. Oggi applichiamo questa esperienza su una scala diversa: non a un solo club, a un solo sport o a un solo impianto, ma a un'intera città e a un portfolio che comprende sport, lifestyle e intrattenimento. Conosco Brett Yormark e lavoro con lui da 25 anni, e non riesco a immaginare un dirigente migliore nel settore dello sport internazionale per contribuire a realizzare questa strategia. Grazie a Brett, possiamo portare a Milano il meglio dello sport e dell'intrattenimento dal vivo americani, contribuendo a scrivere un nuovo capitolo nel percorso di crescita e affermazione internazionale della città. Con il Milan come punto di riferimento, che sarà sempre la forza trainante di tutte le nostre iniziative, intendiamo costruire una piattaforma dello sport e dell'intrattenimento di livello mondiale, capace di plasmare il futuro di Milano e dello sport europeo e di riportarlo ai vertici della scena globale”.