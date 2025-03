Milan, Loftus-Cheek si è allenato in gruppo: punta il Como

Per Conceiçao un rientro importante nel rush finale dove cercherà, col Milan, di guadagnarsi l'accesso alle coppe europee: il portoghese dovrà recuperare anche tatticamente Loftus-Cheek che già prima degli infortuni non era riuscito a ripetere i numeri della scorsa stagione quando aveva segnato 10 gol in 40 partite, mentre quest'anno è ancora a secco.