È già il Milan di Allegri: la difesa funziona, Leao promosso. Ma adesso servono i rinforzi dal mercato

Un Milan operaio...e soprattutto allegriano. Nella prima uscita amichevole del Milan nella stagione 2025/2026, è evidente la mano del tecnico toscano che ha una priorità assoluta: sistemare la fase difensiva della squadra. Il primo passo è il sacrificio di tutti, ed è proprio questo aspetto a far felice il 57enne, sceso in campo con il 3-5-2. A colpire è stata la compattezza della squadra, che per gran parte del match ha concesso il pallino del gioco ai Gunners puntando tutto su lanci lunghi e ripartenze. E sulla qualità di Rafa Leao, libero di muoversi in attacco, supportato da Pulisic. Proprio l'americano, in un primo tempo ben disputato dal Milan, si è fatto trovare in tante parti del campo. L'undici rossonero si è visto più volte in mediana allo scopo di impostare l'azione e creare la superiorità numerica. Forse una soluzione tampone viste le tante assenze, ma che potrebbe rivedersi anche a gara in corso nelle partite ufficiali.