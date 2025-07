Coppa Italia Serie C, Cavese e Trapani gli avversari di Potenza e Picerno

Potenza-Cavese e Picerno-Trapani: sono questi i primi accoppiamenti delle squadre lucane per il primo turno di Coppa Italia di Serie C. La prima gara si giocherà allo stadio Viviani sabato 16 agosto alle ore 18, la seconda sfida allo stadio 'Curcio' il 17 agosto alle ore 18. Lo ha stabilito il sorteggio della Lega Pro che ha determinato anche gli accoppiamenti successivi: la vincente di Potenza-Cavese affronterà la vincente di Monopoli-Cosenza in trasferta; mentre chi passerà il turno tra Picerno e Trapani sfiderà fuori casa la vincente di Salernitana-Sorrento. Il Primo Turno Eliminatorio si svolge in gara unica a eliminazione diretta. Otterranno la qualificazione al turno successivo le società che avranno segnato il maggior numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore.