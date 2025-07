Como Cup, il Celtic vince ai rigori la "finalina" contro l'Al-Ahli

Il Celtc supera ai rigori l'Al-Ahli e conquista il terzo posto nella prima edizione della Como Cup, il quadrangolare amichevole che si sta svolgendo in questi giorni allo stadio Sinigaglia di Como. Ad aprire le marcature è stata la formazione saudita con la rete in rovesciata di Wenderson Galeno a metà del primo tempo. Dopo un inizio sotto tono, a inizio ripresa è arrivato il pareggio della squadra scozzese firmato da Auston Trusty. Pioggia di occasioni nel finale, ma senza altri gol: dopo l'1-1 maturato nei 90 minuti regolamentari la sfida si è decisa direttamente ai tiri di rigore, con il punteggio finale di 5-4 in favore del Celtic. Domani sera alle 20, sempre allo stadio Sinigaglia, ci sarà l'atto conclusivo della prima edizione della Como Cup, con la squadra di mister Cesc Fabregas che dopo aver superato in semifinale l'Al-Ahli proverà a vincere il titolo contro la formazione olandese dell'Ajax.