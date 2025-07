Eurodonne 2025, domani la finale Inghilterra-Spagna

Mentre l'Inghilterra ha dovuto più volte recuperare, dimostrando grande forza di carattere e voglia di lottare, le spagnole non hanno avuto bisogno di attingere a tali risorse: sono state in svantaggio solo per quattro minuti (con l'Italia nella fase a gironi) in tutto il torneo. In totale, le giocatrici di Montse Tomé hanno segnato 17 gol con 10 marcatrici diverse e ne hanno subiti solo due. Solo la semifinale è stata più complicata: è stato necessario attendere un colpo di genio della fantasista e due volte vincitrice del Pallone d'Oro Aitana Bonmati per superare la Germania ai supplementari, e due miracoli consecutivi del portiere Cata Coll alla fine dei tempi regolamentari.