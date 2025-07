Milan, Fofana: "Serviva un vincente come Allegri. Pronti a sacrificarci per Modric"

"Serviva un vincente - ha aggiunto - Ha vinto tanto in Serie A e in Champions ha fatto due ottimi percorsi raggiungendo due finali. È un bene per la squadra che sia qui". L'obiettivo della stagione è proprio quello indicato dal tecnico: "Ogni stagione il Milan deve giocare in Champions League. Quella della società non è una richiesta: per il Milan non c'è possibilità di scelta".