Amichevoli, la Lazio batte l'Avellino su rigore allo scadere

Girandola di cambi nella ripresa per entrambe le squadre, ma il ritmo del match non cambia con la Lazio che non riesce a creare occasioni da gol per sbloccare una partita che si avvia così verso il risultato finale di 0-0. La migliore palla gol di tutto il match capita sul destro di Lescano a otto minuti dalla fine, il centravanti dell’Avellino spara alto sopra la traversa da posizione favorevolissima. A trenta secondi dai calci di rigore Noslin viene steso in area e Guendouzi realizza la rete che regala il successo ai biancocelesti. Prossimo appuntamento per la squadra di Maurizio Sarri mercoledì 30 luglio a Istanbul contro il Fenerbahce di José Mourinho.