Milan, lite Gattuso-Bakayoko in panchina: il 'vaffa' del francese

06/05/2019

Ancora nervi tesi tra Gattuso e Bakayoko . Al minuto 23' della sfida di San Siro tra Milan e Bologna , il tecnico rossonero ha chiamato Bakayoko dalla panchina per sostituire l'infortunato Biglia, ma il centrocampista francese ha detto di non essere pronto per entrare. A questo punto Gattuso ha perso la pazienza e ha mandato sul terreno di gioco Josè Mauri, che non giocava dal 21 gennaio. Tra Gattuso e Bakayoko volano anche parole grosse: Ringhio gli fa il gesto con il dito alla testa, la replica è un "vaffa" mentre l'altro è di spalle. L'allenatore ha fatto segno "ci vediamo dopo".

Bakayoko è stato l'ultimo a rientrare negli spogliatoi nell'intervallo. Nessun confronto con Gattuso. Il tecnico rossonero ha preferito concentrarsi su una partita fondamentale per il Milan nella corsa alla qualificazione in Champions League. Il francese dunque ancora protagonista in negativo, dopo il ritardo di oltre un'ora all'allenamento di mercoledì scorso e la decisione di Gattuso del ritiro punitivo per tutta la squadra per cinque giorni a Milanello. Il giorno dopo sono arrivate le scuse del giocatore ai compagni. E ora un altro incredibile gesto.