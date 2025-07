Cordoglio Figc per morte Diogo e A. Silva, 1' silenzio a Euro donne

"Il mondo del calcio è stato scosso dalla notizia della scomparsa di Diogo Jota, 28enne attaccante del Liverpool e della Nazionale portoghese, rimasto coinvolto in un incidente stradale insieme al fratello André (anche lui calciatore professionista). La FIGC e le Azzurre si uniscono al cordoglio della famiglia e della Federazione portoghese, questa mattina il presidente Gabriele Gravina ha scritto un messaggio al suo omologo Pedro Proença manifestandogli la vicinanza del calcio italiano". Così la Federcalcio in una nota di cordoglio per la scomparsa di Diogo Jota e di suo fratello André Silva a seguito di un incidente stradale in Spagna. Alle 21 a EURO 2025 il Portogallo - inserito nello stesso girone dell'Italia - debutterà nell'Europeo affrontando la Spagna a Berna, con un minuto di raccoglimento prima delle due partite odierne.