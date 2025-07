Cagliari, parte il nuovo corso: Pisacane e Angelozzi si presentano

"Ho seguito il cuore. Perché essere qui per me è bellissimo. Ringrazio Giulini e anche Maurizio Stirpe per avermi liberato pur essendo sotto contratto. Io sono un uomo di campo, e lì mi troverete sempre. Quando il Cagliari avrà bisogno, Guido Angelozzi ci sarà", ha detto invece il nuovo ds, per aggiungere: "La Serie A è tosta, con neopromosse ricche e ambiziose. L'obiettivo è restare in categoria, se poi riusciremo a raggiungerlo prima del dovuto, allora si potrà puntare a qualcosa di ulteriore. Ma teniamo i piedi per terra, conosciamo i nostri valori e quello che deve essere il nostro percorso. Qualche cessione la faremo, così come gli innesti, è normale e vale per tutte le rose, senza però bruciare le tappe".