Lutto dell'Atalanta per la morte di Diogo Jota

Anche l'Atalanta è in lutto per la morte di Diogo Jota in un incidente stradale. L'attaccante del Liverpool fu grande protagonista da avversario a Bergamo nel girone di Champions League il 3 novembre 2020, segnando una tripletta nel 5-0 della squadra allora allenata da Jurgen Klopp. Il portoghese segnò i due gol inglesi nel primo tempo e l'ultimo nel secondo dopo quelli di Salah e Mané. "Atalanta BC esprime il proprio profondo cordoglio per la tragica e improvvisa scomparsa di Diogo Jota e del fratello André Silva. Il Club si stringe con solidarietà e rispetto alle famiglie colpite, al Liverpool FC e al Penafiel FC", si legge nel tweet del profilo ufficiale del club bergamasco su X.