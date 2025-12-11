Milan: Leao, Gimenez e Fofana ancora a parte. Verso il forfait contro il Sassuolo

Dopo la rimonta di Torino, il Milan torna in campo per preparare la sfida casalinga con il Sassuolo. Allegri però in vista del match di domenica alle 12:30 dovrà far fronte a una vera e propria emergenza in attacco: Santiago Gimenez e Rafa Leao sono ancora ai box e non saranno della partita di San Siro contro i neroverdi. Il messicano sta continuando nel suo lavoro di riatletizzazione dopo il problema alla caviglia che l'ha messo ai box oltre un mese fa. Per Rafa invece ancora da smaltire totalmente il problema al flessore accusato proprio nella trasferta di Torino. Entrambi vanno verso il forfeit.