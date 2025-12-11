Milan: Leao, Gimenez e Fofana ancora a parte. Verso il forfait contro il Sassuolo

Allegri dovrà fare i conti con tante assenze in vista dell'impegno di domenica contro i neroverdidi Redazione
Dopo la rimonta di Torino, il Milan torna in campo per preparare la sfida casalinga con il Sassuolo. Allegri però in vista del match di domenica alle 12:30 dovrà far fronte a una vera e propria emergenza in attacco: Santiago Gimenez e Rafa Leao sono ancora ai box e non saranno della partita di San Siro contro i neroverdi. Il messicano sta continuando nel suo lavoro di riatletizzazione dopo il problema alla caviglia che l'ha messo ai box oltre un mese fa. Per Rafa invece ancora da smaltire totalmente il problema al flessore accusato proprio nella trasferta di Torino. Entrambi vanno verso il forfeit.
Un serio problema per il Diavolo che dovrà spremere ancora di più Christian Pulisic. Capitan America, ripreso dalla febbre che l'aveva quasi messo ko prima del match contro i granata, dopo la splendida doppietta in 10 minuti con cui ha risolto la partita settimana scorsa sarà chiamato agli straordinari anche contro il Sassuolo. Lo statunitense e Christopher Nkunku sono gli unici due giocatori offensivi a disposizione di Allegri e, a meno di particolari invenzioni del livornese, saranno loro a comporre la coppia d'attacco rossonera.
Ma le assenze per il Milan non si limitano al reparto offensivo. Allegri infatti dovrà fare a meno anche di Youssouf Fofana: il centrocampista francese oggi ha lavorato a parte con Leao. Da escludere anche per lui dunque il recupero in extremis in vista del match contro il Sassuolo. Entrambi però dovrebbero tornare arruolabili in vista della Supercoppa che per i rossoneri inizierà giovedì 18 dicembre contro il Napoli (trasmessa in esclusiva su Italia1 e sul sito Sportmediaset). Buone notizie invece per quanto riguarda Athekame: l'esterno dovrebbe rientrare in gruppo in tempo per essere a disposizione domenica.