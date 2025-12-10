Milan: Gimenez riassapora il campo, ma è corsa contro il tempo per esserci col Sassuolo

Si avvicina a piccoli passi il ritorno in campo di Santi Gimenez. L'attaccante del Milan, fermo da fine ottobre per un problema alla caviglia, si è rivisto sul campo a Milanello dove, pur lavorando a parte, ha cominciato il percorso di riatletizzazione. C'è una flebile speranza che torni a disposizione di Max Allegri per il lunch match di domenica contro il Sassuolo, anche se l'obiettivo concreto è che sia pronto per la Supercoppa, in programma a Riad dal 18 dicembre.