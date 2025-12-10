Logo SportMediaset

Milan: Gimenez riassapora il campo, ma è corsa contro il tempo per esserci col Sassuolo

Il messicano ha cominciato la riatletizzazione, in palestra invece Leao che punta la Supercoppa

di Daniele Pezzini
10 Dic 2025 - 15:46

Si avvicina a piccoli passi il ritorno in campo di Santi Gimenez. L'attaccante del Milan, fermo da fine ottobre per un problema alla caviglia, si è rivisto sul campo a Milanello dove, pur lavorando a parte, ha cominciato il percorso di riatletizzazione. C'è una flebile speranza che torni a disposizione di Max Allegri per il lunch match di domenica contro il Sassuolo, anche se l'obiettivo concreto è che sia pronto per la Supercoppa, in programma a Riad dal 18 dicembre.

Come da programmi ha lavorato in palestra Rafa Leao, uscito acciaccato nel primo tempo della partita col Torino ma fortunatamente vittima solo di un risentimento muscolare. Il portoghese riposerà con i neroverdi, ma a meno di imprevisti sarà pronto per guidare l'attacco del Milan nella semifinale contro il Napoli.

Per la sfida di San Siro contro i ragazzi di Grosso sarà comunque emergenza totale in attacco: sicuro di una maglia è ovviamente Christian Pulisic, al suo fianco potrebbe giocare Nkunku, oppure potrebbe esserci spazio dal 1' per Loftus-Cheek, piazzato alle spalle dello statunitense.

Si sta avvicinando il rientro in gruppo di Zachary Athekame, fermo da metà novembre per un problema al polpaccio, mentre continua a lavorare a parte Youssouf Fofana, infortunatosi all'adduttore contro la Lazio in campionato. Anche per il centrocampista francese la speranza è che recuperi in tempo per la Supercoppa: col Sassuolo potrebbe esserci spazio per Loftus-Cheek, se non dovesse giocare davanti, oppure per uno tra Ricci e Jashari.

