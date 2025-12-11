Roma, Ferguson: "Gasperini si aspetta molto da me"

Evan Ferguson è stato il grande protagonista della vittoria della Roma in Europa League contro il Celtic. "Mi sono sempre allenato duramente cercando di dare sempre il massimo e stasera è andata bene - ha detto a fine partita -. Mi piace giocare in questo ambiente. Io sono irlandese e qui in Scozia mi sento quasi come a casa". "All'inizio di questa stagione non è andata bene, spero che questo sia un nuovo inizio - ha concluso -. Gasperini cerca sempre di spingere tutti al massimo. Si aspetta molto da me".