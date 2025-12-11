Psg, Luis Enrique avverte: "Più forti dell'anno scorso"

Il Psg ha raccolto solo un punto nella trasferta europea a Bilbao, ma il suo tecnico, Luis Enrique, non ha dubbi che i suoi possano fare strada quest'anno. Lo spagnolo, nonostante il mezzo passo falso contro l'Athletic, ha voluto vedere il bicchiere mezzo pieno: "Sono ottimista per il futuro: come squadra siamo molto meglio dell'anno scorso". Parole che sicuramente preoccuperanno le rivali: i parigini l'anno scorso hanno chiuso la stagione con uno straordinario Triplete. Fare meglio sarà difficile, nonostante le parole dello spagnolo.