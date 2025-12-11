Calciomercato Milan, assalto a Zirkzee: sfida alla Roma, le cifre e il "mistero" Gimenez

Milan in corsa per Zirkzee a gennaio: contatti con l'agente Joorabchian. Gimenez verso l'addiodi Stefano Fiore
La maratona di gennaio non è ancora iniziata, ma il Milan si è già iscritto alla corsa per il colpo grosso. Il nome in cima alla lista del ds Tare è quello di Joshua Zirkzee, vecchio pallino rossonero oggi in cerca di rilancio dopo un periodo opaco al Manchester United. Il Diavolo non è solo: l'olandese è l'obiettivo numero uno anche della Roma di Gian Piero Gasperini, alla disperata ricerca di una punta dopo il flop di Ferguson. Ma a Casa Milan si muovono con decisione per regalare a Massimiliano Allegri un'alternativa di lusso.
Se la coppia titolare Leao-Pulisic è intoccabile (nonostante gli infortuni che ne hanno limitato l'utilizzo contemporaneo), il problema risiede nelle alternative.
Per questo, scrive la Gazzetta dello Sport, la dirigenza ha già avviato i contatti con il super agente Kia Joorabchian in ottica Zirkzee.
Zirkzee, pagato 42,5 milioni due estati fa, non è incedibile per i Red Devils, ma l'operazione è complessa per due motivi:
Se l'assalto a Zirkzee (subordinato alla partenza di Gimenez) non dovesse andare in porto, il Milan ha pronto il piano B. L'identikit è chiaro: uomo d'area, esperto, prestito senza pretese di titolarità fissa. Sul taccuino ci sono soluzioni concrete come Niclas Füllkrug (West Ham) e suggestioni clamorose come un ritorno in Italia di Mauro Icardi, ex Inter.