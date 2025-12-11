Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
milan

Calciomercato Milan, assalto a Zirkzee: sfida alla Roma, le cifre e il "mistero" Gimenez

Milan in corsa per Zirkzee a gennaio: contatti con l'agente Joorabchian. Gimenez verso l'addio

di Stefano Fiore
11 Dic 2025 - 08:41

La maratona di gennaio non è ancora iniziata, ma il Milan si è già iscritto alla corsa per il colpo grosso. Il nome in cima alla lista del ds Tare è quello di Joshua Zirkzee, vecchio pallino rossonero oggi in cerca di rilancio dopo un periodo opaco al Manchester United. Il Diavolo non è solo: l'olandese è l'obiettivo numero uno anche della Roma di Gian Piero Gasperini, alla disperata ricerca di una punta dopo il flop di Ferguson. Ma a Casa Milan si muovono con decisione per regalare a Massimiliano Allegri un'alternativa di lusso.

Perché il Milan cerca una punta: il flop delle riserve

 Se la coppia titolare Leao-Pulisic è intoccabile (nonostante gli infortuni che ne hanno limitato l'utilizzo contemporaneo), il problema risiede nelle alternative.

  • Santiago Gimenez: alle prese con un infortunio alla caviglia sinistra che ha contorni "misteriosi" (fermo da ottobre, lavora ancora a parte), il messicano è l'indiziato numero uno per l'addio. Su di lui ci sono club tedeschi.
  • Christopher Nkunku: sta deludendo le aspettative, soprattutto in zona gol.

Per questo, scrive la Gazzetta dello Sport, la dirigenza ha già avviato i contatti con il super agente Kia Joorabchian in ottica Zirkzee.

La trattativa con lo United: nodo formula e Coppa d'Africa

 Zirkzee, pagato 42,5 milioni due estati fa, non è incedibile per i Red Devils, ma l'operazione è complessa per due motivi:

  • La formula: lo United apre al prestito ma pretende un obbligo di riscatto (fissato a circa 35 milioni) legato alla qualificazione Champions. Il Milan, invece, spinge per un semplice diritto di riscatto.
  • Le tempistiche: a causa della Coppa d'Africa che toglierà Mbeumo e Diallo allo United, gli inglesi non libereranno l'olandese a inizio gennaio. Il via libera potrebbe arrivare solo negli ultimi giorni di mercato, quando l'emergenza sarà rientrata.

Le alternative: suggestione Icardi o pista Fullkrug

 Se l'assalto a Zirkzee (subordinato alla partenza di Gimenez) non dovesse andare in porto, il Milan ha pronto il piano B. L'identikit è chiaro: uomo d'area, esperto, prestito senza pretese di titolarità fissa. Sul taccuino ci sono soluzioni concrete come Niclas Füllkrug (West Ham) e suggestioni clamorose come un ritorno in Italia di Mauro Icardi, ex Inter. 

Joshua Zirkzee, che periodaccio: si è lasciato con la fidanzata storica Celina Kerr

1 di 31
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

calciomercato milan
zirkzee
kia joorabchian
roma

Ultimi video

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Milan

Il Milan blinda Capitan America: si tratta per il rinnovo di Pulisic

PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

Il Milan chiede un assist a Modric anche sul mercato: Lunin per il dopo-Maignan

Al Fulham tutti pazzi di Chukwueze, ma il tecnico Silva frena sul riscatto: "Non è il momento di parlarne"

Milan, Allegri vuole un difensore: in lizza

SERGIO RAMOS; MONTERREY; 1986

Milan, difesa grandi firme: dopo Thiago Silva, suggestione Sergio Ramos

Mercato ora per ora
Vedi tutti
Mauro Icardi (111)
09:00
Milan, non solo Zirkzee: spunta la clamorosa suggestione Icardi
08:18
Commisso blinda Vanoli: "È l'ultimo responsabile. Ha lasciato il Toro per noi"
23:38
Sirene arabe per Greenwood: pronta offerta monstre da 100 milioni
22:10
Sassuolo, Doig nel mirino del Nottingham Forest
21:02
Bayern, il ds Eberl: "Salah? Abbiamo già Karl..."