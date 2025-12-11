Calciomercato Milan, assalto a Zirkzee: sfida alla Roma, le cifre e il "mistero" Gimenez

La maratona di gennaio non è ancora iniziata, ma il Milan si è già iscritto alla corsa per il colpo grosso. Il nome in cima alla lista del ds Tare è quello di Joshua Zirkzee, vecchio pallino rossonero oggi in cerca di rilancio dopo un periodo opaco al Manchester United. Il Diavolo non è solo: l'olandese è l'obiettivo numero uno anche della Roma di Gian Piero Gasperini, alla disperata ricerca di una punta dopo il flop di Ferguson. Ma a Casa Milan si muovono con decisione per regalare a Massimiliano Allegri un'alternativa di lusso.