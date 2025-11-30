Torino, Asllani: "Chiedo scusa per il rigore. Trenta minuti inaccettabili"

Il Torino non vince da cinque partite e nel finale della sfida di Lecce Asllani ha sbagliato il rigore del 2-2: "Chiedo scusa a tutti i compagni. Avevamo la possibilità di pareggiare la partita, non avevo mai sbagliato un rigore e invece l'ho calciato male". Il Torino ha pagato un atteggiamento poco aggressivo dall'inizio: "Il nostro problema è che quando ci alziamo prendiamo gol. Abbiamo fatto 30 minuti inaccettabili, dobbiamo lavorare tanto. Dopo i cinque gol presi col Como non è bello farsi mettere sotto così da subito".