Serie A, le pagelle di Milan-Lazio: voti alti per Leao, Maignan e il pacchetto arretrato

Milan



Maignan 7 - Dopo un minuto delizia San Siro con un miracolo sul colpo di testa di Gila, poi è attento anche su Zaccagni alla mezzora e su Castellanos nella ripresa. In questo momento è lui l'uomo in più del Milan.

Tomori 6 - Soffre e non poco il confronto con Zaccagni, ma è lui a fornire l'assist dell'1-0 a Leao dopo una bella sovrapposizione sulla sinistra.

Gabbia 6,5 - Ennesima prestazione fatta di concretezza e zero sbavature, con l'aggiunta di qualche bella chiusura in extremis.

Pavlovic 6,5 - Nel finale trattiene il fiato per uno sfortunato tocco di gomito in area, ma alla fine può tirare un sospiro di sollievo evitando di macchiare la solita ottima prova.

Saelemaekers 5,5 - Meno ispirato di altre uscite, fa abbastanza fatica a innescare i suoi dribbling ubriacanti e a trovare il fondo con continuità.

Fofana 6,5 - Garantisce grande sostanza e impatto fisico in mezzo al campo, contribuisce anche con la preziosa sponda per Tomori in occasione del gol di Leao (dal 20' st Loftus-Cheek 6 - Fa il suo, senza però riuscire a dare nuovo slancio alla manvora offensiva della squadra).

Modric 6 - Nel primo tempo perde qualche pallone banale e non riesce a dare ispirazione alla manovra offensiva, nella ripresa cambia marcia dirigendo l'orchestra con la consueta classe.

Rabiot 6 - Copre bene tutto il campo e quando trova spazi non disdegna qualcuna delle sue sgroppate. Può e deve essere più presente in zona gol perché la squadra ha bisogno del suo contributo sotto quel profilo.

Bartesaghi 6 - La corsa e il coraggio di spingere non gli mancano, deve alzare il livello tecnico e la precisione nei cross.

Nkunku 5 - Ha qualche spunto interessante, ma nel complesso risulta poco efficace e mai pericoloso. Funziona poco in coppia con Leao (dal 37' st Ricci sv)

Leao 7 - Dopo un primo tempo senza acuti la sblocca con un gol da centravanti vero. Forse non la sua miglior partita stagionale, ma è lui a portare i 3 punti e questo conta.