IL NODO

Milan, l’area di San Donato potrebbe ospitare il centro delle attività del settore giovanile

Dopo la sentenza del Tar, l'iter burocratico dovrà ripartire ex novo

04 Ott 2025 - 11:25

Dopo aver ottenuto il via libera dal Comune di Milano per l'acquisto di San Siro insieme all'Inter, in casa Milan c'è il nodo San Donato da risolvere. Il club rossonero, infatti, controlla al 90% SportLifeCity, proprietaria dell'area San Francesco di San Donato Milanese dove ha investito circa 40 milioni di euro, fra l’acquisto del terreno e i primi lavori di bonifica. Come riporta l’edizione odierna de 'Il Cittadino di Lodi', nelle ultime settimane, si sta facendo strada con sempre più forza la prospettiva che l’area di San Donato possa ospitare il centro delle attività del settore giovanile del Milan. Secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di un’attrezzata cittadella rossonera dotata di una serie di servizi all’avanguardia.

"C’è un dialogo costante con la società SportLifeCity, con cui abbiamo avuto un incontro anche la settimana scorsa: il nostro auspicio è che venga presentato un progetto di qualità riguardante ad esempio l’allestimento di un centro per la giovanile del Milan - ha spiegato l’assessore del Comune, Massimiliano Mistretta -. Per questa amministrazione è infatti prioritario che sia riqualificata l’area San Francesco a beneficio anche del suo degradato circondario".

© Getty Images

© Getty Images

Qualsiasi decisione verrà presa dalla società SportLifeCity però dovrà affrontare nuovamente un iter burocratico ex novo, visto che il Tar ha accolto il ricorso presentato dal Consorzio Quartiere Affari, che prevedeva che qualsiasi piano attuativo da ora in avanti debba tenere conto dell’accordo convenzionale firmato nel 1993 per una dotazione di verde fruibile per i residenti del quartiere pari a 45mila metri quadrati. E allo stato attuale, secondo il dispositivo, manca il 40% di questa area in quanto questa è occupata dai camminamenti.

milan
stadio san donato
settore giovanile

