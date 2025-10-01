Milan, Scaroni parla chiaro: "San Siro? Non è tempo di 'palle al piede'. Cessione del club lontanissima"

Oltre allo stadio, Inter e Milan riceveranno anche le aree di interesse circostanti sulle quali sorgeranno diversi edifici: "Faremo un albergo, le sedi dei club, i musei delle due squadre, del vecchio e del nuovo San Siro, con un centro commerciale da 15mila mq: non certo il più grande d'Europa", ha rivelato Scaroni al Corriere della Sera. Sulle accuse di un'ipotetica speculazione nella rivendita della società con il nuovo impianto, il numero uno rossonero ha chiarito: "La nostra vocazione è sportiva, non c'è alcuna vendita in programma a breve o medio termine. Il progetto sarà un patrimonio in grado di generare entrate maggiori, spazi più agevoli per invogliare i tifosi a venire ancor di più allo stadio, così da comprare grandi giocatori e vincere le coppe come tutti i top club".