Milan, Scaroni parla chiaro: "San Siro? Non è tempo di 'palle al piede'. Cessione del club lontanissima"

Il presidente rossonero ha rivelato alcuni dettagli sul prossimo stadio e sulle mosse della società
"È stata una trattativa complessa. Su rinnovamento e parziale demolizione sono emerse posizioni legittime ma ideologiche, che andavano superate. Il mondo cambia. Non è tempo di 'palle al piede'...". Paolo Scaroni, presidente del Milan, può dirsi soddisfatto dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale di Milano della cessione di San Siro ai due club. Ma la strada per la costruzione di un nuovo impianto è ancora lunga.
Oltre allo stadio, Inter e Milan riceveranno anche le aree di interesse circostanti sulle quali sorgeranno diversi edifici: "Faremo un albergo, le sedi dei club, i musei delle due squadre, del vecchio e del nuovo San Siro, con un centro commerciale da 15mila mq: non certo il più grande d'Europa", ha rivelato Scaroni al Corriere della Sera. Sulle accuse di un'ipotetica speculazione nella rivendita della società con il nuovo impianto, il numero uno rossonero ha chiarito: "La nostra vocazione è sportiva, non c'è alcuna vendita in programma a breve o medio termine. Il progetto sarà un patrimonio in grado di generare entrate maggiori, spazi più agevoli per invogliare i tifosi a venire ancor di più allo stadio, così da comprare grandi giocatori e vincere le coppe come tutti i top club".
La questione affonda le sue radici indietro negli anni e in tutto questo tempo non sono mancati i colpi di scena, tanto da far pensare al Milan di dover rinunciare a San Siro: "Abbiamo lavorato sull'alternativa San Donato. Un'area su cui restiamo propositivi: abbiamo speso 40 milioni, e manteniamo l'idea di portarci attività sportive", ha dichiarato il presidente. Infine, seppur sia ancora presto per parlarne, Scaroni ha voluto dare qualche rassicurazione sul nome del futuro stadio: "Meazza lo usavamo poco. Di certo continuerà a essere San Siro: lo stadio più bello d'Europa".
