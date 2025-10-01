Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
Tra stadio e futuro

Milan, Scaroni parla chiaro: "San Siro? Non è tempo di 'palle al piede'. Cessione del club lontanissima"

Il presidente rossonero ha rivelato alcuni dettagli sul prossimo stadio e sulle mosse della società 

01 Ott 2025 - 10:52

"È stata una trattativa complessa. Su rinnovamento e parziale demolizione sono emerse posizioni legittime ma ideologiche, che andavano superate. Il mondo cambia. Non è tempo di 'palle al piede'...". Paolo Scaroni, presidente del Milan, può dirsi soddisfatto dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale di Milano della cessione di San Siro ai due club. Ma la strada per la costruzione di un nuovo impianto è ancora lunga. 

Oltre allo stadio, Inter e Milan riceveranno anche le aree di interesse circostanti sulle quali sorgeranno diversi edifici: "Faremo un albergo, le sedi dei club, i musei delle due squadre, del vecchio e del nuovo San Siro, con un centro commerciale da 15mila mq: non certo il più grande d'Europa", ha rivelato Scaroni al Corriere della Sera. Sulle accuse di un'ipotetica speculazione nella rivendita della società con il nuovo impianto, il numero uno rossonero ha chiarito: "La nostra vocazione è sportiva, non c'è alcuna vendita in programma a breve o medio termine. Il progetto sarà un patrimonio in grado di generare entrate maggiori, spazi più agevoli per invogliare i tifosi a venire ancor di più allo stadio, così da comprare grandi giocatori e vincere le coppe come tutti i top club". 

La questione affonda le sue radici indietro negli anni e in tutto questo tempo non sono mancati i colpi di scena, tanto da far pensare al Milan di dover rinunciare a San Siro: "Abbiamo lavorato sull'alternativa San Donato. Un'area su cui restiamo propositivi: abbiamo speso 40 milioni, e manteniamo l'idea di portarci attività sportive", ha dichiarato il presidente. Infine, seppur sia ancora presto per parlarne, Scaroni ha voluto dare qualche rassicurazione sul nome del futuro stadio: "Meazza lo usavamo poco. Di certo continuerà a essere San Siro: lo stadio più bello d'Europa".

Leggi anche

La soddisfazione del sindaco Sala: "Nessuna pressione, abbiamo fatto la cosa giusta"

milan
paolo scaroni
san siro

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:29
Theo incontenibile in Champions

Theo Hernandez, 4 gol nelle ultime cinque gare: che slalom contro il Nasaf

00:14
MCH THURAM USCITA DA MIX ZONE MCH

Thuram lascia San Siro dopo l'infortunio con lo Slavia: passo lento ma col sorriso

01:59
DICH CHIVU POST INT-SLA DICH

Chivu: "Calhanoglu è un uomo con dei valori"

03:32
DICH ZIELINSKI POST INT-SLA DICH

Zielinski "Era importante vincere"

01:31
CONFERENZA STAMPA JURIC

Juric "Gli uomini dalla panchina hanno dato una spinta importante"

02:03
DICH ZAPPACOSTA POST ATA-BRU DICH

Zappacosta: "Dopo Parigi era troppo importante vincere"

03:20
DICH TRESOLDI OK POST AT-BRU DICH

Tresoldi "Partita speciale, volevo godermela il più possibile"

01:30
DICH CABAL PRE VILLARREAL DICH

Cabal: "Il gol è il passato, penso solo a domani

01:14
DICH TUDOR 1 PRE VILLARREAL DICH

Tudor: "La squadra sta bene, nessuna stanchezza"

01:51
DICH CONTE PRE SPORTING DICH

Conte: "Siamo in emergenza, ci prenderemo dei rischi"

01:44
Il "nuovo" Allegri

Il "nuovo" Allegri

02:16
Domani Napoli-Sporting

Domani Napoli-Sporting

01:43
Dimarco leader ritrovato

Dimarco leader ritrovato

00:47
DICH JUAN JESUS PRE SPORTING DICH

Juan Jesus: "Dobbiamo fare punti contro lo Sporting e stare attenti al loro contropiede"

00:41
DICH JUAN JESUS DICH

Juan Jesus: "Abbiamo dato fastidio a tante persone e continueremo a darne"

00:29
Theo incontenibile in Champions

Theo Hernandez, 4 gol nelle ultime cinque gare: che slalom contro il Nasaf

I più visti di Milan

San Siro, ok alla cessione: i tempi per il nuovo stadio tra vincoli, ricorsi ed Europei

MCH VOTO SAN SIRO CONSIGLIO COMUNALE MCH

San Siro venduto a Inter e Milan: il voto del consiglio comunale

Il Milan batte anche il Napoli, aggancio in vetta: Saelemaekers e Pulisic esaltano San Siro

San Siro

San Siro, il giorno della verità: si decide sulla vendita a Inter e Milan. Forza Italia si astiene, sì più vicino

Milan, la difesa perde i pezzi: risentimento all'adduttore per Tomori, può saltare la Juventus

La mano di Allegri riaccende San Siro: Modric e Pulisic illuminano un Milan da battaglia

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:20
Tresoldi dopo l'Atalanta: "Partita speciale, me la sono goduta"
11:02
L'ex Giuseppe Rossi: "Villarreal favorito contro la Juventus"
10:45
Torino, si teme lungo stop per Ismajli
10:28
Fifa, al museo una mostra sulla tecnologia al servizio del calcio
09:43
Serie B, Spezia: il pareggio conferma il momento difficile