Giudice Serie A, un turno a Ndiaye del Parma e Bracaglia del Frosinone

Sono due i giocatori di Serie A squalificati per un turno nella prossima giornata. Come deciso dal giudice sportivo si tratta di Abdoulaye Niakhate Ndiaye del Parma e di Gabriele Bracaglia del Frosinone, entrambi per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Tra gli allenatori è stato fermato per una giornata il tecnico del Monza Ivan Juric "per avere, al 49' del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell'allenatore in seconda della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale".