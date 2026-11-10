Elezioni Aia: ricorso al tribunale federale per annullare proclamazione Massini

L'elezione dei vertici arbitrali finisce davanti ai giudici sportivi. Una coalizione di presidenti di sezione, delegati e candidati al Comitato Nazionale contesta infatti la regolarità dell'Assemblea Generale dello scorso 10 ottobre e la nuova governance dell'Aia viene messa in discussione dopo che è stato depositato il ricorso formale presso il Tribunale Federale della Figc per chiedere l'annullamento del Comunicato Ufficiale n. 54 del 10 ottobre 2026, nella parte in cui dichiara eletto e proclama Francesco Massini alla presidenza dell'Aia. L'azione legale è stata presentata da Sue Ellen Salvatore, quale candidata nel listino di Carlo Pacifici e pertanto legittimata ad attivare il giudizio.