Lazio e Milan fuori da tutto, Juve e Napoli in Champions: la classifica di Serie A secondo gli Xpoint

Tante le differenze tra la classifica dei punti attesi e quella reale: l'Inter dovrebbe guidare con 26,5 (1,5 in meno di quelli effettivamente ottenuti) seguita dalla Roma con 21,8 contro i 27 fatti dalla banda di Gasp. Al terzo posto la prima "sfortunata": la Juventus. I bianconeri hanno praticamente gli stessi punti attesi dei giallorossi (21,3) ma in campo ne hanno raccolti molti meno: 18 che valgono il 7eimo posto. Ancora peggio fa il Napoli che, secondo il modello, dovrebbe occupare la quinta posizione con 19,5 punti, ben 4,5 in più. Più in underperformance di Juve e azzurri ci sono soltanto: Monza, con quasi 10 punti in meno di quelli attesi, Fiorentina con -7,4 e il Venezia con -6. Guida la classifica dell'overperformance invece la Lazio: i biancocelesti secondo il modello Opta dovrebbero essere settimi con ben 11,7 punti in meno. L'unica squadra che si avvicina è il Milan con un +7 in classifica rispetto a quanto prodotto.