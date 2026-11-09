Lazio e Milan fuori da tutto, Juve e Napoli in Champions: la classifica di Serie A secondo gli Xpoint

Serie A 26/27: tutti gli allenatori esonerati e i loro sostituti
© Getty Images | Fabio Grosso, Fiorentina: 3 partite
© Getty Images | Fabio Grosso, Fiorentina: 3 partite
Amorim e Gattuso quelli che hanno raccolto di più rispetto a quanto prodotto. Monza, Fiorentina, Juve e Napoli le più "sfortunate" secondo il modello dei punti attesidi Francesco Lommi
Un terzo della stagione di Serie A è in archivio e la sosta per le nazionali offre l’occasione per tracciare i primi bilanci. Tante le sorprese e i temi emersi in queste undici giornate: dalla Lazio capolista al Frosinone in zona Europa fino alle difficoltà di Juve e Napoli. Trend casuali o giustificati dalle prestazioni? Considerando che i punti si possono guadagnare e perdere senza meriti, Opta ha ridisegnato la classifica di Serie A in base agli Expected Point: un modello statistico basato sui gol attesi (xG) per determinare l'esito di una partita. I punti attesi vengono attribuiti a ciascuna squadra in base all'esito più frequente delle circa 10.000 simulazioni di ogni partita. Ecco come cambierebbe la classifica.
© Getty Images | Fabio Grosso, Fiorentina: 3 partite
© Getty Images | Fabio Grosso, Fiorentina: 3 partite
Tante le differenze tra la classifica dei punti attesi e quella reale: l'Inter dovrebbe guidare con 26,5 (1,5 in meno di quelli effettivamente ottenuti) seguita dalla Roma con 21,8 contro i 27 fatti dalla banda di Gasp. Al terzo posto la prima "sfortunata": la Juventus. I bianconeri hanno praticamente gli stessi punti attesi dei giallorossi (21,3) ma in campo ne hanno raccolti molti meno: 18 che valgono il 7eimo posto. Ancora peggio fa il Napoli che, secondo il modello, dovrebbe occupare la quinta posizione con 19,5 punti, ben 4,5 in più. Più in underperformance di Juve e azzurri ci sono soltanto: Monza, con quasi 10 punti in meno di quelli attesi, Fiorentina con -7,4 e il Venezia con -6. Guida la classifica dell'overperformance invece la Lazio: i biancocelesti secondo il modello Opta dovrebbero essere settimi con ben 11,7 punti in meno. L'unica squadra che si avvicina è il Milan con un +7 in classifica rispetto a quanto prodotto.
© Foto da web
Utilizzando questo modello Opta ipotizza anche come potrebbe essere la classifica a fine stagione. Secondo le simulazioni, l'Inter si confermerebbe campione d'Italia intorno a quota 81 punti. Dietro i nerazzurri Roma, Como e Lazio. Dal quinto al settimo posto, quindi fuori dalla prossima Champions, il terzetto Milan, Juventus e Napoli. Secondo questo scenario sarebbero Monza, Udinese e Venezia a retrocedere con Parma e Lecce salve per il rotto della cuffia. Ipotesi, calcoli e proiezioni che dovranno passare al vaglio dell'unico verdetto inconfutabile: quello del campo.
© Foto da web