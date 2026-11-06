Belgio, De Winter rifiuta la convocazione in nazionale: il ct Van Bommel convoca il giovane Kongolo
Il difensore del Milan rinuncia alla nazionale dopo le undici panchine consecutive tra Mondiale e ultime gare. "È una situazione che si trascina da un po'", ha dichiarato il ct del Belgio
Il Commissario Tecnico del Belgio, Mark van Bommel, ha ufficializzato la lista dei convocati per i prossimi impegni di novembre di Nations League contro Turchia e Italia. A fare rumore non sono i convocati, ma un'assenza: quella di Koni De Winter. Il difensore del Milan ha rifiutato la chiamata in Nazionale per via del mancato utilizzo nelle ultime undici partite della nazionale, comprese la fase finale del Mondiale e le prime quattro gare della gestione dell'ex Bayern Monaco.
De Winter, che con la maglia della sua rappresentativa conta 8 presenze internazionali (463' totali disputati), ha giocato l'ultima volta a giugno nell'amichevole vinta contro la Croazia, subentrando al 67' al posto di Alexis Saelemaekers. Il belga poi si è accomodato stabilmente in panchina o in tribuna. Al suo posto, Van Bommel ha inserito il classe 2006 Josué Kongolo del Genk, preferito a Spileers e Smets. Tra i convocati figurano anche l'attaccante Hugo Cuypers e il portiere dell'AZ Alkmaar Jari De Busser.
La decisione di Koni De Winter apre un caso all'interno della selezione dei Diavoli Rossi. Il Belgio attualmente si trova al terzo posto nel Girone 1, Lega A con 6 punti, e si giocherà la qualificazione alle fasi finali di Nations League nelle due partite contro Turchia (12 novembre, in trasferta) e Italia (15 novembre, Stade Roi Baudouin di Bruxelles). Van Bommel ha commentato la scelta del giocatore spiegando che, pur rispettando la decisione personale, l'autoesclusione inciderà sulle scelte future dello staff tecnico della nazionale, orientato a programmare il lavoro sul lungo periodo.
Le parole di Van Bommel su De Winter
L'allenatore ha spiegato così l'assenza del centrale rossonero e la convocazione di Kongolo, difensore del Genk: "Kongolo è stato incluso perché Koni De Winter non si sentiva tranquillo per il fatto che non avesse giocato ai Mondiali e durante la recente pausa per le nazionali. Per questo ha deciso di non venire. Abbiamo valutato anche Spileers e Smets, ma abbiamo scelto Kongolo. È un giocatore interessante per il futuro". Il CT ha poi spiegato che ci saranno conseguenze per le azioni del giocatore: "Non si tratta del fatto che fosse in tribuna l'ultima volta. È una situazione che si trascina da un po'. Come allenatore, devi accettarlo, ma ovviamente avrà delle conseguenze a lungo termine".