Belgio, De Winter rifiuta la convocazione in nazionale: il ct Van Bommel convoca il giovane Kongolo

L'allenatore ha spiegato così l'assenza del centrale rossonero e la convocazione di Kongolo, difensore del Genk: "Kongolo è stato incluso perché Koni De Winter non si sentiva tranquillo per il fatto che non avesse giocato ai Mondiali e durante la recente pausa per le nazionali. Per questo ha deciso di non venire. Abbiamo valutato anche Spileers e Smets, ma abbiamo scelto Kongolo. È un giocatore interessante per il futuro". Il CT ha poi spiegato che ci saranno conseguenze per le azioni del giocatore: "Non si tratta del fatto che fosse in tribuna l'ultima volta. È una situazione che si trascina da un po'. Come allenatore, devi accettarlo, ma ovviamente avrà delle conseguenze a lungo termine".