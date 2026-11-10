'Sfumature d'Azzurro' fa tappa a Livorno, mostra da 12 a 16/11

10 Nov 2026 - 12:30
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Sarà Livorno, in occasione della partita amichevole Italia-Belgio Under 21, ad accogliere la nuova tappa della mostra itinerante 'Sfumature di Azzurro' con i cimeli del Museo del Calcio di Coverciano. La mostra, con il patrocinio del Comune di Livorno, la cui inaugurazione si terrà giovedì 12 novembre alle ore 11, sarà allestita presso la biblioteca dei Bottini dell'Olio (piazza del Luogo Pio, 19) e l'ingresso sarà libero. Si potrà accedere nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato dalle ore 8.30 alle 19.30, domenica dalle 10 alle 19 e lunedì, giorno della partita all'Armando Picchi, dalle ore 8.30 alle ore 15. La mostra 'Sfumature di Azzurro' racconta in parallelo la storia e i trionfi della Nazionale maggiore maschile insieme a quelli delle nazionali giovanili azzurre, grazie a una selezione di cimeli della collezione del Museo di Coverciano. Dal trionfo europeo del 1968, con la maglia di Sandro Salvadore, fino al successo di EURO 2020 con la coppa alzata al cielo dai ragazzi di Roberto Mancini a Wembley, l'esposizione ripercorre la storia degli Azzurri dal dopoguerra fino ai giorni nostri. Presenti anche i trionfi mondiali del 1982 e del 2006 celebrati con la maglia di Fulvio Collovati di Spagna '82 e il pallone della finale di Berlino del 2006. La mostra presenta anche una sezione dedicata alle Nazionali giovanili azzurre con alcuni pezzi unici come la maglia verde della Nazionale juniores utilizzata negli anni '50, la coppa europea conquistata dagli Azzurrini di Cesare Maldini nel 1996 e la maglia dell'ultima partita in Nazionale di Giorgio Chiellini. 

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