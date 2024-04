Inter: tutti in ritiro prima della grande festa, il Torino renderà omaggio ai campioni

SECONDA STELLA

Alta concentrazione in casa nerazzurra. Domenica dopo la gara coi granata parata per le vie di Milano. La probabile formazione

© Getty Images Lo scudetto della seconda stella è stato portato a casa e domani, prima a San Siro in occasione della gara contro il Torino delle 12.30 poi per le vie di Milano su due pullman scoperti (partenza dallo stadio poi passaggio da piazzale Lotto, corso Sempione, corso di Porta Nuova, piazza Repubblica, via Manzoni e piazza Scala fino all'arrivo in Duomo intorno alle 20 per una parata di otto chilometri e il saluto dalle Terrazza 21) l'Inter lo festeggerà con i suoi tifosi. Ma in casa nerazzurra nessuno abbassa la guardia, c'è da chiudere in bellezza la cavalcata vincente raggiungendo altri record.

Dopo l'allenamento della vigilia (niente parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa), la squadra resterà in ritiro ad Appiano in vista dell'incontro con i granata, che all'ingresso in campo omaggeranno i freschi campioni d'Italia con il 'pasillo de honor' alla spagnola. Per quanto riguarda la formazione, Acerbi si ferma per la pubalgia, come da lui stesso annunciato sui propri canali social. Al suo posto al centro della difesa ci sarà De Vrij, affiancato da Pavard e Bastoni. A parte lo squalificato Dumfries, tutti a disposizione di Inzaghi: non è escluso che qualcuno tra Buchanan, Frattesi, Asllani e Arnautovic possa trovare spazio dall'inizio. Tra i convocati si rivede Cuadrado, che anche venerdì si è allenato con il gruppo.