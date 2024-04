Milan, Lopetegui torna in vantaggio per la panchina. Ma sui social è "#Nopetegui"

PANCHINA MILAN

Il tecnico spagnolo non è tra i preferiti del tifo rossonero: dalla sua parte c'è Moncada

© Getty Images Con Pioli ormai certo di salutare il Milan a giugno, in casa rossonera impazza il toto-successore. Nomi che vanno e nomi che vengono: nel listone c'è sempre stato quello di Julen Lopetegui, tecnico spagnolo che nel 2020 ha battuto l'Inter col Siviglia nell'insolita finale di Europa League in quel di Colonia. Fermo in questa stagione, il 57enne sarebbe uno dei preferiti di Geoffrey Moncada: al momento c'è lui in testa, sebbene non sia ancora la firma sul contratto. Da capire però qual è la visione di Zlatan Ibrahimovic, uomo di fiducia di Gerry Cardinale, che vorrebbe avere l'ultima parola, o quasi, sulla scelta del nuovo allenatore. Plausibile pensare che lo svedese sia orientato su un nome dal maggiore grido, in sintonia con quanto pensato dai tifosi rossoneri.

Tifosi che sui social hanno preso una chiara posizione contro l'ex tecnico di Porto e Real Madrid tra le altre. Nelle ultime ore infatti, sta circolando con insistenza su X l'hashtag 'Nopetegui'. Tante le prese posizioni contrarie a Lopetegui, con molti che ne ricordano il soprannome di 'El Cagon'. La stima dei supporter nei confronti dell'ex Van Bommel è superiore, sebbene sia tutt'altro che esperto. L'olandese è nel listone in compagnia di Paulo Fonseca, Thiago Motta (che però sembra diretto alla Juve in caso di addio di Allegri), Christophe Galtier e Domenico Tedesco. Su quest'ultimo rimbalzavano ieri della Francia le voci di un possibile incontro imminente con i vertici del Milan. Nulla da fare per Xavi, Emery e Conceicao: i primi due non cambieranno club, il portoghese ha rinnovato.