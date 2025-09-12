Milan, Rabiot si presenta: "Sono pronto per giocare, voglio fare almeno 10 gol. Rowe? Sarà bello incontrarlo"

Che tappa è il Milan nel percorso della tua carriera? Hai voglia di riscatto?

Sto facendo una bella carriera, ho fatto tanti anni col Psg e più di 200 partite con la Juventus. Ho vinto tanto, poi anche al Marsiglia ho fatto bene. Voglio continuare ad avere fame di successo e divertirmi in campo con gol e assist, magari aiutando qualche giovane a crescere. Sono orgoglioso di tutto quello che ho fatto fino a questo momento e sono qui per aiutare il Milan a tornare a vincere, perché l'anno scorso è stata una stagione brutta e deve tornare in Champions e a lottare per lo scudetto. Porto leadership e carattere in questo gruppo.