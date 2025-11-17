Sassuolo, Grosso: "Ben consapevoli del nostro ruolo"

Con i 16 punti raccolti in 11 giornate, l'inizio di stagione del Sassuolo è stato più che positivo. Ospite a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, il tecnico Fabio Grosso ha analizzato così il momento dei neroverdi: "Siamo andati oltre le aspettative, ma noi siamo ben consapevoli del nostro ruolo all'interno del campionato. Il divario è grande, arrivi dalla Serie B e anche in questo sarà decisivo mantenere grande equilibrio per saper affrontare tutte le difficoltà". Grosso ha poi aggiunto: "Il nostro obiettivo finale è mantenere la categoria. Europa? I sogni li ho sempre coltivati e continuo a farlo. Poi però quando mi sveglio per andare a lavorare finisce il momento dei sogni e inizia quello della realtà. Siamo contenti di quello che stiamo facendo, mantenendo la nostra identità".