Europei 2032, sindaca Firenze: "Giovedì primo confronto con Uefa"

"Noi avevamo già presentato quest'estate la domanda per la candidatura agli Europei 2032. L'appuntamento di giovedì è un primo appuntamento interlocutorio, come è stato fatto con altre città, in cui iniziamo a confrontarci, a discutere, a presentare quello che è il progetto del rifacimento del Franchi che è in corso e anche tutti i criteri. Ovviamente è un primo confronto, consapevoli che tutta la documentazione per la candidatura dovrà essere presentata entro giugno 2026". Lo ha detto Sara Funaro, sindaca di Firenze, sul prossimo incontro a Nyon con la Uefa per la candidatura del capoluogo toscano per gli Europei 2032 di calcio. Parlando a margine di un evento a Firenze, Sara Funaro ha anche risposto a una domanda sul cronoprogramma dei lavori per lo stadio Franchi e sulle richieste della Fiorentina. "Ad oggi - ha detto - siamo alle cose che avevo annunciato. Via via che avrò delle novità le comunicherò".