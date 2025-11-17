Logo SportMediaset

Calcio

Europei 2032, sindaca Firenze: "Giovedì primo confronto con Uefa"

17 Nov 2025 - 23:15

"Noi avevamo già presentato quest'estate la domanda per la candidatura agli Europei 2032. L'appuntamento di giovedì è un primo appuntamento interlocutorio, come è stato fatto con altre città, in cui iniziamo a confrontarci, a discutere, a presentare quello che è il progetto del rifacimento del Franchi che è in corso e anche tutti i criteri. Ovviamente è un primo confronto, consapevoli che tutta la documentazione per la candidatura dovrà essere presentata entro giugno 2026". Lo ha detto Sara Funaro, sindaca di Firenze, sul prossimo incontro a Nyon con la Uefa per la candidatura del capoluogo toscano per gli Europei 2032 di calcio. Parlando a margine di un evento a Firenze, Sara Funaro ha anche risposto a una domanda sul cronoprogramma dei lavori per lo stadio Franchi e sulle richieste della Fiorentina. "Ad oggi - ha detto - siamo alle cose che avevo annunciato. Via via che avrò delle novità le comunicherò". 

"Sono soddisfatta che Firenze sia una delle città convocate a Nyon dalla Uefa per" parlare degli "Europei" di calcio "2032", "la data che interessa alla Uefa rispetto al cronoprogramma è quando termineranno i lavori" al Franchi, "data che sarà il 2029 e su questo il Comune di Firenze darà una certezza", ha poi dichiarato l'assessora allo sport del Comune di Firenze Letizia Perini rispondendo in Consiglio comunale ad una domanda di attualità di Massimo Sabatini (lista Schmidt). "Si parlerà di quanto la città stia lavorando sulla mobilità sostenibile - ha aggiunto - La tramvia sarà il mezzo principale con cui i tifosi arriveranno allo stadio dal 2029. Come città ci faremo trovare pronti a questo appuntamento". 

01:29
Napoli, torna Conte

Napoli, torna Conte e prepara il match con l'Atalanta

02:36
SRV RULLO ITALIA DUE COLORI D'AZZURRO: NAZIONALE E SINNER 17/11 (MUSICATO)

Italia, due colori d'azzurro: Nazionale e Sinner

01:55
SRV RULLO CRISTIANO RONALDO "6" DA MONDIALE 17/11 SRV

Cristiano Ronaldo "sei" mondiale: un nuovo record da sogno

02:00
SRV RULLO PROCESSO ITALIA: CE LA FARA' 17/11 SRV EDL OK OK

Processo Italia: la nazionale andrà ai Mondiali?

04:41
DICH BOVE 17/11 DICH

Bove: "Obiettivo rimettere maglietta e pantaloncini"

01:45
Srv rullo Napoli Conte

Conte torna a Napoli: la cronaca del primo allenamento dopo il caos

01:29
RULLO INTER 17/11

Inter, verso il derby: Pio Esposito "stuzzica" Chivu

02:08
SRV RULLO ITALIA AI PLAYOFF: POSSIBILI AVVERSARIE 17/11 (MUSICATO) SRV

Italia, incubo playoff mondiali: le possibili avversarie

01:49
SRV RULLO SINNER: 2025 NUMERI DA SOGNO 17/11 SRV

Sinner, 2025 da sogno: il conto di trofei e milioni

01:36
SRV RULLO MILAN INIZIA LA SETTIMANA DERBY 17/11 (MUSICATO) SRV

Milan, comincia la settimana verso il derby

01:43
SRV RULLO JUVENTUS RIPRESA E CALENDARIO 17/11 SRV

Juventus, Spalletti senza sosta: calendario in salita

01:38
Roma, la difesa c'è

Roma, la difesa c'è ma manca ancora l'attacco

01:40
Milan, verso Leao-Pulisic

Milan, verso Leao-Pulisic: sarebbe una "prima volta"

01:28
Inter al lavoro

Inter al lavoro con il derby nella testa

01:19
Juve, attesa per Dusan

Juve, attesa per capire le condizioni di Vlahovic

01:29
Napoli, torna Conte

Napoli, torna Conte e prepara il match con l'Atalanta

5 - Hakan Calhanoglu (53 rigori segnati su 59, 90%)

I migliori rigoristi della storia: Calhanoglu sale al 5° posto e butta fuori CR7 dalla Top 10

DICH REIJNDERS PER SITO ok

Reijnders: "Il Milan vincerà il derby, poi lo scudetto"

DICH GATTUSO SU QUALIFICAZIONE E PARTITA 15/11 DICH

Gattuso "Ci vuole intelligenza, partita che può farci crescere come mentalità"

La Juve torna al lavoro

La Juve torna al lavoro

Il Napoli con i cerotti

Il Napoli con i cerotti

DICH COMOLLI doppiato DICH

Comolli: "Grazie a John Elkann per l'opportunità, è un privilegio e un onore"

