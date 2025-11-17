Spagna, De la Fuente: "Mondiale? Siamo tra le favorite, ma..."

La Spagna è molto vicina alla qualificazione al prossimo Mondiale e potrebbe ottenerla domani nel match contro la Turchia. Il ct Luis de la Fuente è intervenuto in conferenza stampa parlando degli obiettivi futuri della sua squadra: "Essere tra le favorite significa avere possibilità di lottare per vincere. Un chiaro favorito in un Mondiale è impossibile da individuare. Tra vittoria e sconfitta passa un filo sottilissimo. Indisponibili? Anche noi ne abbiamo diversi, è un'opportunità per altri giocatori di dimostrare il proprio valore. Tutti i nostri giocatori hanno qualità e meritano di giocare".