Calcio

Spagna, De la Fuente: "Mondiale? Siamo tra le favorite, ma..."

17 Nov 2025 - 21:10
© Getty Images

© Getty Images

La Spagna è molto vicina alla qualificazione al prossimo Mondiale e potrebbe ottenerla domani nel match contro la Turchia. Il ct Luis de la Fuente è intervenuto in conferenza stampa parlando degli obiettivi futuri della sua squadra: "Essere tra le favorite significa avere possibilità di lottare per vincere. Un chiaro favorito in un Mondiale è impossibile da individuare. Tra vittoria e sconfitta passa un filo sottilissimo. Indisponibili? Anche noi ne abbiamo diversi, è un'opportunità per altri giocatori di dimostrare il proprio valore. Tutti i nostri giocatori hanno qualità e meritano di giocare". 

01:22
MCH BOCA GOL CAVANI MCH

La firma di Cavani sul successo del Boca

02:00
SRV RULLO PROCESSO ITALIA: CE LA FARA' 17/11 SRV EDL OK OK

Processo Italia: la nazionale andrà ai Mondiali?

04:41
DICH BOVE 17/11 DICH

Bove: "Obiettivo rimettere maglietta e pantaloncini"

01:45
Srv rullo Napoli Conte

Conte torna a Napoli: la cronaca del primo allenamento dopo il caos

01:29
RULLO INTER 17/11

Inter, verso il derby: Pio Esposito "stuzzica" Chivu

02:08
SRV RULLO ITALIA AI PLAYOFF: POSSIBILI AVVERSARIE 17/11 (MUSICATO) SRV

Italia, incubo playoff mondiali: le possibili avversarie

01:49
SRV RULLO SINNER: 2025 NUMERI DA SOGNO 17/11 SRV

Sinner, 2025 da sogno: il conto di trofei e milioni

01:36
SRV RULLO MILAN INIZIA LA SETTIMANA DERBY 17/11 (MUSICATO) SRV

Milan, comincia la settimana verso il derby

01:43
SRV RULLO JUVENTUS RIPRESA E CALENDARIO 17/11 SRV

Juventus, Spalletti senza sosta: calendario in salita

01:38
Roma, la difesa c'è

Roma, la difesa c'è ma manca ancora l'attacco

01:40
Milan, verso Leao-Pulisic

Milan, verso Leao-Pulisic: sarebbe una "prima volta"

01:28
Inter al lavoro

Inter al lavoro con il derby nella testa

01:19
Juve, attesa per Dusan

Juve, attesa per capire le condizioni di Vlahovic

01:29
Napoli, torna Conte

Napoli, torna Conte e prepara il match con l'Atalanta

01:38
Italia, ora il sorteggio

Italia, ora il sorteggio dei playoff Mondiali

01:22
5 - Hakan Calhanoglu (53 rigori segnati su 59, 90%)

I migliori rigoristi della storia: Calhanoglu sale al 5° posto e butta fuori CR7 dalla Top 10

DICH REIJNDERS PER SITO ok

Reijnders: "Il Milan vincerà il derby, poi lo scudetto"

DICH GATTUSO SU QUALIFICAZIONE E PARTITA 15/11 DICH

Gattuso "Ci vuole intelligenza, partita che può farci crescere come mentalità"

La Juve torna al lavoro

La Juve torna al lavoro

Il Napoli con i cerotti

Il Napoli con i cerotti

DICH COMOLLI doppiato DICH

Comolli: "Grazie a John Elkann per l'opportunità, è un privilegio e un onore"

21:10
Spagna, De la Fuente: "Mondiale? Siamo tra le favorite, ma..."
20:39
Sassuolo, Grosso: "Ben consapevoli del nostro ruolo"
19:38
Calcio a 5, Mondiali femminili: domenica l'esordio delle azzurre con Panama
18:14
Pisa, Angori: "Momento positivo, vogliamo continuare così"
17:43
Genoa, il dg Ricciardella: "De Rossi ci ha sorpresi a livello umano"