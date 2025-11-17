Logo SportMediaset

Calcio

Materazzi e i Mondiali 2006: "Senza il rigore di Totti non sarei potuto tornare in Italia"

17 Nov 2025 - 22:05
© Getty Images

© Getty Images

Mentre l'Italia non sa ancora se andrà ai Mondiali o resterà fuori per la terza volta, Marco Materazzi ricorda insieme a Francesco Totti il Mondiale del 2006 vinto dagli Azzurri in Germania e nel corso di un'intervista doppia concessa a Bettson.sport ricorda un episodio che ha cambiato il corso di quel Mondiale e anche della carriera del difensore ex Inter: "Io lo devo ringraziare Totti: se non avesse fatto gol contro l'Australia su rigore (agli ottavi, n.d.r.), non sarei potuto tornare in Italia (ride, n.d.r.) - ha ricordato Matrix, che in quella gara fu espulso e al momento del gol era nella saletta anti-doping - perché dovevi metterti a disposizione per il sorteggio che avrebbero poi fatto per i controlli. Quando c'è stato il rigore sono saltato sul lettino! Non ho aspettato la fine dei sorteggi e sono scappato per aspettarlo dentro agli spogliatoi". 

Italia-Corea 2002, Marelli scagiona Moreno: "Non arbitrò così male e non fu tutta colpa sua"

