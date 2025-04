Milan, l'Inter avanti in Champions può essere un "assist" per la sfida di Coppa Italia

Dopo l'Inter ci sarebbe, quasi sicuramente, anche il Bologna da battere per alzare il trofeo. Il Milan però non può fare calcoli e deve credere di poter arrivare fino in fondo. Oltre ad aprire per la seconda volta in stagione la bacheca, vincere la Coppa Italia garantirebbe ai rossoneri la possibilità di giocare l'Europa League nella prossima stagione. Un traguardo che si potrebbe ancora raggiungere anche tramite il campionato, ma le tante squadre davanti al Diavolo, attualmente nono in classifica, rendono più complesso il piano per la rimonta. Come sempre è successo in questa stagione, tutto dipenderà dal Milan: i rossoneri hanno il talento e il potenziale per trionfare il 14 maggio a Roma.