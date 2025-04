Serie A, corsa Champions: l'Atalanta torna terza, la Juve sale al 4° posto e il Milan spera nell'Europa

Mancano sei giornate al termine di una Serie A che tanto per lo scudetto quanto per la corsa Champions è più incerta che mai. Con Inter e Napoli praticamente certe di arrivare nelle prime quattro, restano due posti da assegnare. Punti pesanti, giornate in cui ogni passo falso potrà essere decisivo per la qualificazione alla competizione più ambita. A contendersi gli ultimi due posti sono sulla carta in sette, o per meglio dire sei e mezzo: Atalanta, Juventus, Bologna, Lazio, Roma, Fiorentina e... Milan.