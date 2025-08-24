Logo SportMediaset
rabbia dei tifosi

Milan ko con la Cremonese, il post social di Theo Hernandez fa arrabbiare i tifosi

Il tempismo del francese fa arrabbiare i tifosi rossoneri che si dividono: "Irrispettoso", "Lasciatelo perdere"

24 Ago 2025 - 09:10

Il Milan in questo momento ha altri pensieri nella testa, a partire dalla sconfitta con la Cremonese al debutto in campionato senza dimenticare la vicenda Boniface che condiziona il mercato, ma dopo il ko di ieri un altro argomento ha fatto arrabbiare i tifosi rossoneri: Theo Hernandez. Un post social dell'ex rossonero, questa estate andato in Arabia all'Al Hilal di Simone Inzaghi, infatti divide i pensieri del tifo milanista: su Instagram il francese ha postato una foto in cui saluta la camera con il classico gesto del pollice e del mignolo ma sono due i particolari che hanno fatto andare su tutte le furie diversi tifosi.

Il primo, e il più importante, è il tempismo con cui Theo ha pubblicato la storia su Instagram: giusto un minuto dopo la vittoria della Cremonese; il secondo invece richiama l'abbigliamento rossonero seppure senza loghi o stemmi che richiamino direttamente il Milan. Tanto è bastato per fare l'associazione: Theo è soddisfatto per il ko della sua ex squadra, con cui d'altronde non si era lasciato benissimo.

"Gesto irrispettoso", "Che delusione", "Gli auguro il peggio per il prosieguo della carriera" scrivono alcuni tifosi rossoneri su X. Altri, invece, preferiscono andare oltre: "Non pensiamo a chi non è più al Milan", "Il Milan perde e il problema è un post social di Theo?". C'è da ricordare che sabato mattina il francese, comunque, aveva fatto l'in bocca al lupo alla sua ex squadra: "Vi auguro il meglio".

