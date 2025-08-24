Milan ko con la Cremonese, il post social di Theo Hernandez fa arrabbiare i tifosi

Il Milan in questo momento ha altri pensieri nella testa, a partire dalla sconfitta con la Cremonese al debutto in campionato senza dimenticare la vicenda Boniface che condiziona il mercato, ma dopo il ko di ieri un altro argomento ha fatto arrabbiare i tifosi rossoneri: Theo Hernandez. Un post social dell'ex rossonero, questa estate andato in Arabia all'Al Hilal di Simone Inzaghi, infatti divide i pensieri del tifo milanista: su Instagram il francese ha postato una foto in cui saluta la camera con il classico gesto del pollice e del mignolo ma sono due i particolari che hanno fatto andare su tutte le furie diversi tifosi.